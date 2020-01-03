دخل بورتر من على دكة البدلاء وأحرز 11 محاولة من أصل 12، بنسبة نجاح بلغت 91,7 في المئة، ليقود دنفر إلى الفوز بعد بداية بطيئة في اللقاء وعقب خسارته ليلة رأس السنة أمام هيوستن روكتس.

وقال بورتر (21 عاماً) بعد المواجهة "لقد شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي".

وبقي دنفر بهذا الفوز في المركز الثاني في المنطقة الغربية، متقدماً على لوس أجليس كليبيرز الثالث، الذي أسقط ضيفه ديترويت بيستونز في الليلة ذاتها 126-112.

وسجل مونترزيل هارل ولو وليامس 23 نقطة و22 نقطة على التوالي من دكة البدلاء ليساهما في تفوق فريقهما على بيستونز 37-16 في الربع الثالث ويحكم كليبيرز قبضته على اللقاء.

هذا وحقق ميامي هيت بداية مثالية للعام الجديد بإسقاطه ضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز بنتيجة 84-76.

وكان بام أديبايو أفضل المسجلين لأصحاب الأرض بتحقيقه 15 نقطة و14 متابعة مساهماً في تفوق هيت 21-16 في الربع الأخير ويخرج فائزاً في مباراة متقاربة معززاً سجله القياسي على أرضه إلى 16 فوزاً وخسارة واحدة فقط.

فيما كان سيرج ايباكا الأفضل لدى رابتورز برصيد 19 نقطة و10 متابعات في ظل استمرار غياب الاسباني مارك غاسول والكاميروني باسكال سياكام بداعي الاصابة.

وواصل السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه وسجل 31 نقطة و13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ليقود فريقه دالاس مافريكس للفوز على بروكلين نتس 123-111، بعد خسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السابقة.

وسجل دونشيتش (20 عاماً) 15 نقطة في الربع الأخير ليلحق مافريكس الخسارة الرابعة على التوالي ببروكلين نتس.

في شيكاغو، تألق الفرنسي رودي غوبير في الثواني الأخيرة وقاد يوتا جاز إلى فوز صعب على بولز بنتيجة 102-98.

وأجبر غوبير، أفضل لاعب مدافع في جاز خلال موسمين، لاعب شيكاغو زاك لافين على إهدار سلة عندما كان يوتا متقدما 100-98 قبل 25 ثانية من نهاية اللقاء.

التقط الضيوف المتابعة وسجل دونوفان ميتشل رميتين حرتين مانحاً فريقه التقدم بفارق أربع نقاط.

وتصدى غوبير لمحاولة أخرى من لافين قبل 7,6 ثانية من النهاية ليخرج جاز فائزاً في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم في 13 مناسبة.

وفي المباريات الأخرى في الأمسية، فاز تشارلوت هورنتس على كليفلاند كافالييرز 109-106، فيما ألحق مينيسوتا تمبروولفز خسارة جديدة بغولدن ستايت ووريرز الجريح 99-84، وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 109-103 وساكرامنتو كينغز على ضيفه ممفس غريزليز 128-123.