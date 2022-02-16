بن سيمونس: "عوامل كثيرة أدت إلى هذا القرار" من قبل beIN SPORTS February 16, 2022 14:35 0:43 دقيقة اعترف بن سيمونس أن الكثير من العوامل أدت إلى اتخاذه قرار الإضراب عن المشاركة مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، قبل أن يغادر الفريق مؤخراً، مشيراً إلى أنه لم يعد ذات الشخص الذي كان عليه في السابق. مقابلات الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 14:05 دقيقة مباراة انتر وليفربول – التغطية الخاصة 2:34 دقيقة تكريم منتخب قطر لكرة اليد 3:31 دقيقة تقديم مدرب العراق الجديد عبد الغني شهد 0:38 دقيقة 15 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني والأهلي المصري 0:34 دقيقة برشلونة الإكوادوري يتجاوز عقبة مونتيفيديو سيتي 0:43 دقيقة بن سيمونس: "عوامل كثيرة أدت إلى هذا القرار" 0:45 دقيقة تقارير تكشف عن ما جاء في عينة كاميلا فالييفا؟ 0:58 دقيقة أدامز يتحدّث عن قضية الروسية فالييفا 1:07 دقيقة سيكسرز يقدّم نجمه الجديد جيمس هاردن لوسائل الإعلام 3:01 دقيقة ذهبية التزلج الريفي الكلاسيكي من نصيب النرويج