وادت النتيجة الايجابية لفحص "كوفيد-19" الذي خضع له غوبير قبل انطلاق احدى المباريات في 11 اذار/مارس في اوكلاهوما سيتي الى تعليق مباريات الموسم قبل ان يصاب زميله دونوفان ميتشل بالمرض ايضا.

وخضع لاعبو وافراد من الجهاز الفني ليوتا الى حجر صحي على مدى 14 يوما ولن يشكلوا اي خطر على نقل العدوى الى اخرين بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في يوتا الجمعة.

وسيستمر لاعبو يوتا جاز والجهاز الفني للفريق بممارسة سياسة التباعد الاجتماعي على ان يحدَوا من تواجدهم خارج منازلهم الا للضرورة بحسب تعليمات الدوري الاميركي للمحترفين والمراكز الاميركية لمكافحة الامراض والوقاية منها.

ويأتي الكشف عن شفاء لاعبين من يوتا غداة الاعلان عن تعافي لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود من وباء كورونا بعد أن جاءت نتيجته إيجابية في 15 اذار/مارس ليصبح بالتالي اول النجوم المعروفين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتم الإعلان عن تعافيه من الإصابة بمرض "كوفيد-19" بحسب مصادر لم يسمها موقع "ذا أتلتيك" وقناة "إي إس بي إن"، بينما قال وكيل اللاعب، آدم بنساك، لصحيفة "ديترويت فري برس" أن وودز "يشعر بالشفاء والشفاء التام".