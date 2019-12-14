وتألق ديفيس بشكل لافت في مباراة القمة أمام ميامي والتي كانت بطعم مواجهات الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" قبل الآوان، وسجل 33 نقطة مع عشر متابعات ليقود فريقه متصدر المنطقة الغربية إلى فوزه السادس على التوالي والـ23 في 26 مباراة وهو الرصيد ذاته لميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية والفائز على مضيفه ممفيس غريزليز 127-114.

في المقابل، مني ميامي هيت بخسارته الأولى على أرضه في المباراة الـ12 بين جمهوره هذا الموسم بينها أربع متتالية، والخسارة السابعة في 25 مباراة فبقي ثالثا في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الوحيد دون خسارة بين جماهيره.

وشبَّه جيمس المباراة بنزالات الملاكمة بين الأسطورتين الأميركيتين محمد علي كلاي وجورج فورمان، وقال "لقد كانت بمثابة نزال في الوزن الثقيل".

وأضاف "الملك" الذي قاد ميامي هيت إلى التتويج باللقب عامي 2012 و2013 "إنهما فريقان ينهجان أسلوب لعب بدني ويلعبان بشكل جيد جدا هذا الموسم".

واعترف جيمس الذي كان قريباً من تحقيق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 28 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، بأنه لم يكن في أفضل مستوياته وأُنقذ من طرف زملائه. وقال "لقد حمسوني وطلبوا مني الاسترخاء ولعب كرة السلة".

وعلق ديفيس على ذلك قائلاً "كان يتعين عليَّ أن أحفزه، كان يفكر كثيراً. كان يلعب بخجل. أخبرته بعدم الاكتراث بإهدار الرميات وأنه يجب عليه أن يضع بصمته وتأثيره على المباراة".

وأضاف "يسود انسجام رائع بيننا. نحن اثنان من قادة هذا الفريق، نحن رأس الأفعى".

وكانت نتيجة تحفيز لاعبي ليكرز للملك واضحة، حيث نجح الفريق في تحويل تخلفه بفارق ثماني نقاط في نهاية الشوط الأول (51-59)، إلى تقدم بفارق ثلاثية في نهاية الربع الثالث الذي حسموه بقوة 37-26، قبل أن يفرض التعادل نفسه في الربع الاخير (25-25).

في المقابل، برز جيمي باتلر في صفوف الخاسر بتسجيله 23 نقطة لكنه أهدر فرصتين لقلب الطاولة على الضيوف في الثواني الأخيرة.

وتابع جيمس هاردن تألقه وقاد فريقه هيوستن روكتس إلى إيقاف سلسلة من أربع انتصارات متتالية لمضيفه أورلاندو ماجيك عندما تغلب سحقه 130-107.

وفشلت خطة أورلاندو ماجيك في فرض رقابة فردية على هاردن للحد من خطورته لأن الأخير فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله 54 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وهي المباراة الخامسة التي يسجل فيها جميس 50 نقطة على الأقل هذا الموسم.

في ممفيس، لم يقو غريزلير على مقاومة ضيفه ميلووكي باكس ونجمه العائد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وخسر 114-127.

وهو الفوز السابع عشر على التوالي لمميلووكي باكس وبات على بعد ثلاثة انتصارات لمعادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية والذي يعود لموسم 1970-1971.

وسجل أنتيتوكونمبو الذي غاب عن المباراة الأخيرة ضد نيو اورليانز بيليكانز بسبب الم في فخذه الأيمن، 37 نقطة مع 11 متابعة.

وحافظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله المثالي بين جمهوره وحقق فوزه الرابع عشر على أرضه والـ20 في 27 مباراة حتى الآن هذا الموسم بتغلبه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 116-109 بفضل 31 نقطة لتوبياس هاريس و24 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة للاسترالي بت سيمونز.

