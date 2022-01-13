وللمباراة الثانية فقط هذا الموسم، التقى الثلاثي كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ على أرض الملعب، فلم يخيّب الآمال.

سجّل دورانت 27 نقطة، وأضاف هاردن 25 نقطة و16 تمريرة حاسمة، فيما اكتفى إرفينغ بتسع نقاط في مباراته الثالثة فقط هذا الموسم.

واستهل إرفينغ موسمه في كانون الثاني/يناير، بعد قرار نتس السماح للاعبين غير الملقحين ضد فيروس كورونا بالانضمام إلى الفريق، برغم ان الأنظمة الصحية في نيويورك تمنعه خوض المباريات على أرضه في بروكلين.

وفيما لا يزال إرفينغ يحاول أن يجد إيقاعه، قدّم دورانت أداء قوياً، مسجلاً 17 نقطة في الربع الثالث.

وعادل بولز 71-71 مطلع الربع الثالث، لكن نتس ضغط بقوة مسجلاً 39 نقطة مقابل 19 لخصمه، ليتقدّم 101-79 مع انطلاق الربع الأخير.

وبعد غيابه لمباراة بسبب تمدّد في أربطة ركبته اليسرى، عاد هاردن وزرع خمس رميات ثلاثية. أضاف الأسترالي باتي ميلز ست رميات من خارج القوس في طريقه لتسجيل 21 نقطة لنتس الذي كان قد خسر مرتين أمام شيكاغو هذا الموسم.

ولدى الخاسر، سجّل زاك لافين 22 نقطة وديمار ديروزان 19.

وقلص نتس الفارق في صدارة الشرقية مع 26 فوزاً و14 خسارة، مقابل 27-12 لبولز.

قال هاردن "كنا متأرجحين في آخر عشر مباريات، لذا أردنا الظهور جيداً أمام فريق كبير يقدّم سلة جيدة جداً على طرفي الملعب. أعتقد أننا نجحنا بذلك".

وتابع ميامي هيت (26-15) ضغطه على ثنائي الصدارة، بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 115-91.

ومع غياب النجمين بام أديبايو وجيمي باتلر، سجّل تايلر هيرو 21 نقطة لميامي وكان أحد سبعة لاعبين من هيت يسجل عشر نقاط أو أكثر.

وأضاف الشاب هيرو 11 تمريرة حاسمة و9 متابعات، فيما حاصر هيت نجم أتلانتا تراي يونغ الذي اكتفى بـ15 نقطة (4 من 15 محاولة).



كينغز يحبط ليكرز



وفي المنطقة الغربية التي يتصدرها فينيكس صنز (31-9) أمام غولدن ستايت ووريرز (30-10)، سجّل ساكرامنتو كينغز أربعين نقطة في الربع الثالث، في طريقه للتغلّب على لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 125-116.

وسجّل لاعبو كينغز الأساسيون عشر نقاط أو أكثر، بينهم ديأرون فوكس 29 نقطة.

وبلغ معدّل تسجيل ساكرامنتو 55.1 %، وتفوّق على ليكرز تحت السلة 70-42.

وأنهى ليكرز الشوط الأول متقدّماً 67-61، ثم 76-68 مطلع الربع الثالث قبل عودة كينغز.

وسجّل "الملك" جيمس، المتوج باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة، 34 نقطة وأضاف ماليك مونك 22 والبديل أوستن ريفز 19، لكن الموزّع المخضرم راسل وستبروك اكتفى بتسديدتين من 14 منهياً المباراة برصيد 8 نقاط.

مجدداً، برز آر جاي باريت مهاجم نيويورك نيكس، بتسجيله 32 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على دالاس مافريكس 108-85 منهياً سلسلته من ستة انتصارات متتالية.

وهذه المرة الثانية توالياً يسجّل باريت (21 عاماً) أكثر من ثلاثين نقطة، بعدما زرع 31 في سلة سان أنتونيو الإثنين.

وأضاف ميتشل روبنسون 19 نقطة، في أعلى رصيد له هذا الموسم.

ولدى الخاسر، كان السلوفيني لوكا دونتشيتش الأفضل مع 21 نقطة و11 متابعة.

لكن دالاس الذي أوقف سلسلة شيكاغو من 9 انتصارات متتالية الأحد، عانى من الناحية الهجومية.

سدّد دونتشيتش نسبة 8 من 23 محاولة، فيما بلغ رصيد فريقه مجتمعاً 41%، مع 8 من 37 من خارج القوس بمعدل فقير بلغ 21.6%.

وعوّض بوسطن سلتيكس أداءه الأخير المتواضع خارج ملعبه، بفوز على إنديانا بايسرز 119-100 في إنديانابوليس.

سجّل جايلن براون 34 نقطة و7 متابعات، فيما أضاف النجم جايسون تايتوم 33 نقطة لسلتيكس الذي كان قد خسر ست مباريات توالياً خارج ملعبه.

وبثلاثين نقطة من نجمه غوردون هايوارد، فاز تشارلوت هورنتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-98، هي الأولى له بعد 16 خسارة أمام خصمه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.