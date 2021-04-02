وكان جيف غرين أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 21 نقطة، فيما أضاف كايري ارفينغ 15 نقطة و11 متابعة، إضافة لـ17 للاندري شاميت و15 لتايلر جونسون من مقاعد البدلاء لصالح نتس الذي فاز بغياب نجمه وهدافه جيمس هاردن.

وعانى هاردن من إصابة في الفخذ الأربعاء وخرج من الربع الأخير قبل أن يعود فريقه من تأخر ويفوز على ناديه السابق هيوستن روكتس.

وتقدم فريق المدرب ستيف ناش الغائب عن صفوفه أيضًا النجم الآخر كيفن دورانت بسبب الاصابة 32-11 مع نهاية الربع الأول أمام زهاء 1700 متفرّج سُمح لهم بالحضور إلى ملعب "باركليز سنتر" في نيويورك مع استمرار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وخاض لاماركوس ألدريج مباراته الأولى مع نتس بعد أن انضم إلى صفوفه منذ بضعة أيام قادمًا من سان أنتونيو سبيرز وساهم في 11 نقطة، 9 متابعات وست تمريرات حاسمة.

كما أضاف بروس براون 14 نقطة لنتس الذي سجل لاعبوه 20 ثلاثية ناجحة من أصل 45 تسديدة.

وأحرز كل من غوردون هايوارد وديفونتي غراهام 13 نقطة لهورنتس مقابل 12 لتيري روزير، فيما اكتفى الفريق بـ17 نقطة في الربع الثالث.

وعزز نتس صدارة الشرقية مع 34 فوزًا و15 خسارة من 49 مباراة، فيما استهل هورنتس رابع ترتيب الشرقية سلسلة من ست مباريات تواليًا خارج أرضه بفوز وخسارة.

فيلادلفيا في المطاردة

وبقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مطاردة مباشرة لمنافسه في الشرقية بعد أن حقق فوزه الـ33 مقابل 15 خسارة من 48 مباراة، عندما اختتم سلسلة من ست مباريات خارج الديار بفوز على كليفلاند كافالييرز 114-94.

سجل شايك ميلتون 27 نقطة من دكة البدلاء، هي الأعلى لفريقه ونجح بـ10 تسديدات من أصل 14 محاولة.

أنهى سيث كوري المباراة مع 19 نقطة، بينها خمس ثلاثيات، فيما أضاف دوايت هاورد 18 نقطة و15 متابعة لسيكسرز .

وكان فيلادلفيا أشار الى أن إمبيد "قريب" من العودة من دون أن يضيف تفاصيل.

وشهدت المباراة عودة كيفن لوف من جانب كافالييرز بعد غيابه عن ثماني مباريات بسبب الاصابة، فسجل 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تفوّق دنفر ناغتس على لوس أنجليس كليبيرز 101-94.

وتجاوز خمسة لاعبين من ناغتس عتبة العشر نقاط كان أفضلهم الكندي جمال موراي مع 23 و8 متابعات ومايكل بورتر جونيور (20)، ويلي بارتون (19)، مقابل 14 لكل من آرون غوردون والصربي نيكولا يوكيتش الذي أضاف 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وكان كواهي لينارد الأفضل من جانب الفريق الخاسر مع 24 نقطة و12 متابعة لكنها لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة الـ18 هذا الموسم.

وسجل تراي يونغ 15 من نقاطه الـ28 في المباراة خلال الشوطين الاضافيين ليقود أتلانتا هوكس لفوز مثير على سان أنتونيو سبيرز 134-129، فيما احتاج أيضًا أورلاندو ماجيك إلى التمديد لحسم المواجهة أمام نيو أورليانز بيليكانز 115-110.

كما تغلب ميامي هيت 116-109 على غولدن ستايت ووريورز رغم نقاط ستيفن كوري الـ36، وديترويت بيستونز 120-91 على واشنطن ويزاردز.



