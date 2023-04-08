كان نتس بحاجة للفوز في مباراته لضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى الـ"بلاي أوف"، أو خسارة مطارده ميامي هيت، فتحقق مراده على الجبهتين.

بقيادة ميكال بريدجز (22 نقطة)، تفوّق بروكلين بسهولة على أورلاندو ماجيك (101-84)، ليضمن المركز السادس في الشرقية، حيث سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد (3) في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول.

أما ميامي الذي سافر دون أساسييه إلى واشنطن، على غرار جيمي باتلر وتايلر هيرو، فقد خسر أمام ويزاردز 108-114 رغم 30 نقطة للبديل فيكتور أولاديبو.

وضمن هيت المركز السابع وخوض الملحق أمام أتلانتا هوكس الثامن، رغم خسارة الأخير أمام فيلادلفيا 131-136 بعد التمديد.

وفيما أراح فيلادلفيا أساسييه، سجّل تراي يونغ 27 نقطة و20 تمريرة حاسمة لأتلانتا، بيد أنه أضاع 9 كرات !

وفي مباراة ثانية من الملحق يتأهل عنها الفائز لمواجهة الخاسر من مباراة ميامي وأتلانتا، يلتقي تورونتو رابتورز التاسع مع شيكاغو بولز العاشر.



في المنطقة الغربية، أنهى دالاس مافريكس الذي يعجّ بالنجوم موسمه بطريقة مخزية، عندما خسر أمام شيكاغو بولز 112-115، وودّع باكراً من الدور المنتظم.

حتى قبل انطلاق المباراة، بدا مافريكس مستسلماً، فلعب السلوفيني لوكا دونتشيتش بضع دقائق في بداية المواجهة قبل سحبه، فيما غاب كايري إرفينغ، كريستيان وود وتيم هارداوي جونيور.

فضّل المدرب جايسون كيد الاستماع إلى قرار إدارته والحلول في المركز الحادي عشر الذي يحسّن حظوظه في عملية اختيار اللاعبين (درافت)، بدلاً من الدخول في منافسة غير محسومة لخطف آخر بطاقات الملحق "كنا سنبقى نلعب حتى يُقال لنا العكس. واليوم قيل لنا شيء مختلف".

لكن دالاس، دفع ثمن جلب النجم الآخر كايري إرفينغ في شباط/فبراير من بروكلين، ليشكل ثنائياً نارياً مع دونتشيتش. لم تجر الرياح كما اشتهت سفن دالاس، فودّع من الدور المنتظم بعدما كان في المركز الخامس آنذاك.

وكان أوكلاهوما سيتي العاشر المستفيد من توديع دالاس، بضمانه الملحق حيث قد يواجه مينيسوتا تمبروولفز التاسع.

واحتفظ لوس أنجليس ليكرز ونيوأورليانز بيليكانز بالمركزين السابع والثامن (42-39) مع أمل ضئيل لتخطي غولدن ستايت ووريرز الخامس ولوس أنجليس كليبرز السادس.

استفاد ليكرز من غياب كيفن دورانت وديفن بوكر في صفوف فينيكس صنز، وخرج فائزاً 121-107، فيما اكتفى نجمه المخضرم ليبرون جيمس بتسجيل 16 نقطة.

كما فاز بيليكانز على نيويورك نيكس 113-105 الغائب عنه جايلن برونسون وجوليوس راندل.

وبصفوف مكتملة، فاز ووريرز حامل اللقب على مضيفه ساكرامنتو كينغز 119-97 بفضل 29 نقطة لكلاي تومسون و25 لستيفن كوري.

وكما كان متوقعاً، سيخوض كينغز الأدوار الاقصائية من المركز الثالث في الغربية، وذلك بعد ضمان ممفيس غريزليز وصافة دنفر ناغتس، بفوزه على ميلووكي 137-114 الغائب عنه نجمه اليوناني يانيس.





