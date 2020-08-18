وضرب تورونتو رابتورز الذي أنهى الدوري المنتظم في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس، بقوة منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 17 نقطة (37-20)، وسعه إلى 22 نقطة في نهاية الشوط الأول (73-51).

وانتفض الضيوف في الربع الثالث وحسموه في صالحهم بفارق 13 نقطة مقلصين الفارق إلى 9 نقاط (86-95)، لكن حامل اللقب استعاد توازنه في الربع الأخير وحسمه في صالحه بفارق 15 نقطة (39-24) منهيا المباراة بفارق 24 نقطة.

ويدين رابتورز بفوزه إلى فريد فان فليت الذي سجل 30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل الإسباني سيرج إيباكا 22 نقطة مع سبع متابعات، والكاميروني باسكال سياكام 18 نقطة مع 11 متابعة.

في المقابل، برز البديل الفرنسي تيموثي لوواوو-كابارو في صفوف الخاسر بتسجيله 26 نقطة.

وعانى دنفر ناغتس ثالث المنطقة الغربية للفوز على ضيفه يوتا جاز السادس واحتاج الى التمديد لحسمه النتيجة في صالحه 135-125 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 115-115.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين على غرار مباراتهما الأخيرة في الموسم المنتظم عندما امتدت الى شوطين إضافيين وحسمها ناغتس في صالحه أيضا.

ويعود الفضل في فوز ناغتس إلى الثنائي جمال موراي صاحب 36 نقطة بينها 10 نقاط في الوقت الاضافي والصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 29 نقطة مع 10 متابعات، فيما لم ينفع الضيوف تألق نجمهم دونوفان ميتشل صاحب 57 نقطة.

وهي المرة الخامسة التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية وحسم ناغتس ثلاثا منها آخرها 4-2 في الدور الأول عام 2010.