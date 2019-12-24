ووضع إنديانا حداً لسلسلة من خمس انتصارات متتالية للفريق الكندي الذي توّج في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بلقب الـ "NBA"، في ختام لقاء تبادل فيه الطرفان السيطرة في مراحل مختلفة، ولم يحسمه إنديانا في الوقت الأصلي على رغم تقدمه بفارق 15 نقطة في الربع الثاني.

ويدين إنديانا الذي حقق فوزه السادس في آخر سبع مباريات، والـ21 في 31 مباراة هذا الموسم، إلى لاعبيه تي دجاي وورن ومايلز تورنر الذي سجل كل منهما 24 نقطة (مع ثماني متابعات للأول وسبع للثاني)، وهوليداي الذي أنهى اللقاء مع 19 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

لكن الأخير كان حاسماً في الشوط الإضافي، وسجل مرتين من خارج القوس، إحداهما قبل 54 ثانية من النهاية منحت فريقه التقدم 119-115.

وبدا إنديانا ممسكاً بزمام الأمور خلال المباراة لاسيما من خلال التقدم المريح الذي حققه في الربع الثاني. لكن تورونتو الذي افتقد عدداً من لاعبيه الأساسيين بسبب إصابات مختلفة، إضافة إلى إنه يخوض هذا الموسم في غياب أبرز نجومه الموسم الماضي كاواي لينارد المنتقل إلى لوس أنجليس كليبيرز، تمكن من العودة تدريجاً بفضل أكثر من لاعب.

وبرز مع الفريق الكندي الكونغولي الإسباني سيرج إيباكا (23 نقطة وتسع متابعات)، وفريد فانفليت (21 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة).

وكان هوليداي قد منح إنديانا في ختام الوقت الأصلي، التقدم بفارق نقطتين 107-105 مع تبقي 40 ثانية على صافرة النهاية، ليرد كايل لاوري بمنح فريقه تورونتو التعادل 107-107 قبل 34 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

وكان لاوري أفضل مسجل في المباراة مع 30 نقطة وست متابعات وتسع تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة أمام نحو 17 ألف متفرج في ملعب إنديانا، وتلقي الهزيمة الأولى بعد خمسة انتصارات، والتاسعة في 30 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل إنديانا المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية، بينما يعود المركز الرابع إلى تورونتو، متقدما على فيلادلفيا سفنتي سيكسيرز الذي حقق الإثنين فوزاً كبيراً على مضيفه ديترويت بيستونز 125-109.

ويدين فيلادلفيا بالفوز إلى الأسترالي بين سيمونز الذي أنهى اللقاء مع "تريبل دابل"، بتسجيله 16 نقطة وإضافة 13 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

وثبت الأسترالي، بمعية زميليه توبياس هاريس أفضل مسجل مع 35 نقطة والكاميروني جويل إمبييد (20 نقطة)، استعادة سفنتي سيكسرز إيقاعه بتحقيق الفوز الثاني توالياً بعد ثلاث هزائم في المباريات الخمس الأخيرة.

وحقق فيلادلفيا فوزه الـ22 في 32 مباراة، بينما تلقى ديترويت خسارته العشرين في 31 مباراة، ويحتل المركز الحادي عشر في الشرقية.

كان أفضل مسجل للخاسر أندري دراموند مع 27 نقطة وتسع متابعات.

وفي بقية المباريات، فاز غولدن ستايت ووريرز على مينيسوتا تمبروولفز 113 - 104، وميامي هيت على يوتا جاز 107 - 104، ونيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 102-94، وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 113-104، ودنفر ناغتس على فينيكس صنز 113-111، وسان أنطونيو سبيرز على ممفيس غريزليز 145-115، وكليفلاند كافالييرز على أتلانتا هوكس 121 - 118، ووانشطن ويزاردز على نيويورك نيكس 121-115، وأورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 103-95.