بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 14:12 1:14 دقيقة قام فريق ميلووكي باكس بالزّيارة التقليديّة لحامل لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة إلى البيت الأبيض، حيث تم تكريم أبطال الموسم الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن. ميلووكي باكس الدوري الأميركي للمحترفين جو بايدن -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا 2:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:59 دقيقة وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي 5:03 دقيقة الرجاء ينفصل عن مدربه التونسي لسعد الشابي