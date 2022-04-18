حقق ميلووكي باكس وفينيكس صنز الأهم بتغلبهما على شيكاغو بولز 93-86 ونيو أورليانز بيليكانز 110-99 على التوالي، فيما عانى بوسطن سلتيكس للتغلب على ضيفه بروكلين نتس 115-114 في مباراة قوية، وذلك في مستهل مباريات الـ"بلاي أوف" في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

ميلووكي باكس ينتصر بصعوبة

كافح ميلووكي باكس حامل اللقب من أجل التغلب على شيكاغو 93-86.

وللمرّة الأولى، لم يكن عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمو صاحب 27 نقطة مع 16 متابعة هو من صنع الفارق، لكن لاعب الارتكاز بروك لوبيز الذي سجل 7 من نقاطه الـ18 في الدقائق الأخيرة.

وأشاد اليوناني بلوبيز قائلاً "حافظنا على رباطة جأشنا وعملاقنا أحدث الفارق".

وضرب باكس بقوة في الربع الأول وتقدّم خلاله بفارق 16 نقطة قبل أن ينهيه في صالحه بفارق 13 نقطة (34-21)، لكن بولز قلب الطاولة في الربعين الثاني والثالث (22-17 و28-23 تواليا) بفضل المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (24 نقطة و17 متابعة)، ليتقدم 69-64.

لكن الحظ لم يحالف بولز في الربع الاخير على غرار نجمه ديمار ديروزان الذي سجل 18 نقطة بنسبة نجاح ست مرات من أصل 25 محاولة، ففشل في مواصلة التألق في الربع الأخير الي شهد انتفاضة أصحاب الأرض الذين تفوقوا 19-15 وبالتالي أنهوا المباراة في صالحهم.



صنز يفرض المنطق

وفرض فينيكس، متصدر المنطقة الغربية وأفضل فريق في الموسم العادي، المنطق أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز وتغلب عليه 110-99.

وبسط صنز أفضليته على مجريات المباراة بقيادة نجمه ديفن بوكر صاحب 25 نقطة وثماني تمريرات حاسمة، ووسع الفارق في إحدى فترات المباراة وتحديداً الربع الثاني إلى 23 نقطة قبل أن يتراخى ويفسح المجال أمام الضيوف بتقليص الفارق إلى 6 نقاط خصوصا في الربع الثالث الذي أنهوه في صالحهم 37-26.

لكن النجم الرائع كريس بول صاحب "دابل دابل" برصيد 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، أخرج كل ما في جعبته في الربع الأخير بثلاث ثلاثيات متتالية لينهيه برصيد 19 نقطة وبالتالي وسع الفارق إلى 11 نقطة.

وبرز في صفوف الخاسر سي جاي مالكولوم بتسجيله 25 نقطة، فيما حقق الليتواني يوناس فالانتسيوناس "دابل دابل" أيضا بتسجيله 18 نقطة مع 25 متابعة، واضاف براندون إينغرام 18 نقطة مع خمس متابعات.

سلة تايتوم مع الصافرة النهائية

وقاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى فوز بشق النفس على ضيفه بروكلين نتس 115-114 بتسجيله السلة الحاسمة مع الصافرة النهائية.\

وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الـ36 الأخيرة عندما تقدم نتس 114-113 والكرة مع نجمه كيفن دورانت (23 نقطة) حيث حاول توسيع الفارق، بيد ان محاولته باءت بالفشل. ارتد سلتيكس في الثواني الـ12 المتبقية حيث مرر ماركوس سمارت، صاحب 20 نقطة وسبع متابعات وست تمريرات حاسمة، إلى تايتوم (31 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة)، المندفع من الخلف فتوغل بخطوتين وسجل سلة الفوز مع الصافرة النهائية.

وأنقذ تايتوم سلتيكس من خسارة مباراة كانت له اليد الطولى فيها حيث وسع الفارق الى 13 نقطة في الربع الثالث، قبل أن ينتفض الضيوف بقيادة كايري إيرفينغ الذي سجل في الربع الاخير 18 من نقاطه الـ39 بينها أربع ثلاثيات.

