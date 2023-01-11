

وأحرز باتلر 23 رمية حرة من أصل 23، من بينها نقطة الفوز قبل 13 ثانية على نهاية المباراة، في مواجهة نارية بامتياز.

وكان رصيد باتلر في الرميات الحرّة جزءا من مجموع مثالي لفريقه الذي نجح في 40 رمية حرة من أصل 40، في رقم قياسي تخطى ما حققه يوتا جاز (39 من 39) ضد بورتلاند في عام 1982.

وقال باتلر بعد المباراة إنه لم يكن مدركا خلال مجريات اللقاء عن الانجاز القياسي لفريقه "لم يكن لدي أدنى فكرة. أنا متحمّس أكثر لأننا فزنا بالمباراة بفارق نقطة واحدة".

تأخر ميامي 111-106 قبل أقل من دقيقة، إلا أنه قاتل للعودة بفضل ثلاثية فيكتور أولاديبو وثنائية باتلر ليعادل النتيجة.

ثمّ منح باتلر عندما سجّل رميته الحرّة الـ 23 في المباراة التقدم لهيت بفارق نقطة واحدة قبل 13 ثانية من النهاية، قبل أن تفشل محاولة تشاي غلجيوس-ألكسندر الثلاثية في قلب النتيجة لمصلحة ثاندر في الثانية الأخيرة.

كذلك، لم يكن مدرب هيت إريك سبويلسترا على علم أيضًا بانجاز فريقه.

وتحدث سبويلسترا "لم أدرك أننا لم نضع رمية حرة. لقد كنا فريقاً يسدّد بشكل جيد جداً من الرميات الحرة طوال العام، لكن هذا جنون".

وعزّز ميامي رصيده إلى 22 فوزا و20 هزيمة، بينما تراجع ثاندر الذي يملك 18 فوزاً و23 هزيمة.

عودة كوري وإمبيد



ومن ناحية أخرى، عاد الثنائي الكاميروني جويل إمبيد وستيفن كوري لقيادة فريقيهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب تواليًا بعد تعافيهما من الإصابة.

غاب إمبيد لثلاث مباريات عن سيكسرز بداعي الإصابة في القدم، ليعود في المواجهة أمام ديترويت بيستونز التي انتهت بفوز الأول 147-116.

وقدّم نجم الارتكاز الكاميروني أداء كبيراً باحرازه 36 نقطة في 23 دقيقة فقط.

ونجح إمبيد في 12 محاولة من أصل 20 من المسافات كلّها، وأضاف إلى رصيده العام أيضا 11 متابعة وتصديين.

وبرز أيضا في صفوف سيكسرز كل من جيمس هاردن وتايريز ماكسي بـ 16 نقطة لكل منهما، وأضاف توبياس هاريس 14 نقطة، ليعزز سيكسرز سجله إلى 25 فوزا و15 خسارة.

وبقي فيلادلفيا في المركز الرابع في المنطقة الشرقية بفارق 3.5 مباراة عن بوسطن سلتيكس متصدر الترتيب، فيما يقبع ديترويت في المركز الأخير بـ 11 فوزًا و33 خسارة.

بيد أنّ عودة كوري بعد غياب دام 11 مباراة لم تكن موفقة، إذ سقط ووريرز على يد فينيكس صنز الذي يعاني من كثرة الإصابات بنتيجة 113-125.

وسجّل كوري 24 نقطة بينها خمس ثلاثيات، بينما كان ميكال بريدجز أفضل مسجل لصنز بـ 26 نقطة.

وفي لوس أنجليس، برز كاواي لينارد مع 33 نقطة ليقود كليبرز للفوز على دالاس مافريكس 113-101.

وسجل السلوفيني 43 نقطة لمافريكس، إلا أن كليبرز هيمن على اللقاء من البداية وحتى النهاية.

وتعملق جوردان كلاركسون بـ 32 نقطة ليمنح يوتا جاز فوزاً ثميناً على كليفلاند كافالييرز المحلّق 116-114.

وأضاف الفنلندي لوري ماركانن 25 نقطة، بينما سجّل كل من مالك بيزلي ومايك كونلي ونيكل ألكساندر-ووكر 13 نقطة لكل منهم.

وبرز نجم كافالييرز دونوفان ميتشل بـ 46 نقطة إلا أنها لم تكن كافية لحرمان يوتا جاز الفوز.

ويحتل يوتا جاز المركز العاشر في المنطقة الغربية بـ 21 فوزا و23 خسارة، أما كافالييرز فيحتل المركز الخامس في الشرق بـ 26 فوزا و16 خسارة.

