وقال مفوض رابطة "NBA" آدم سيلفر "قرار جا مورانت مرة جديدة برفع السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر خطير ومقلق لا سيما نظراً لسلوك مماثل له في آذار/مارس استدعى ايقافه لثماني مباريات".

وأضاف "وسط هذه الظروف، نعتقد أن عقوبة الايقاف لـ25 مباراة هي ملائمة لأن سلوك مماثل وغير مسؤول بالظهور مسلحاً لا يمكن التسامح معه".

وكان اللاعب أعرب عن ندمه عند قيامه بنشر فيديو مماثل للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي بعد معاقبته بالإيقاف 8 مباريات وقال في هذا الصدد "لقد ارتكبت أخطاء في الماضي تسبّبت بالكثير من الضرر، ليس فقط لي، ولكن أيضاً لعائلتي وفريقي والدوري. أنا آسف جداً لذلك".

وأضاف مورانت "وظيفتي الآن هي أن أكون أكثر مسؤولية، وأكثر ذكاء، وألا أتسبّب بمشاكل مماثلة بعد الآن".

وكشف اللاعب البالغ 23 عاماً حينها أنه لا يزال يخضع للعلاج المطلوب لمساعدته على إدارة توتره وسلامته العامة.

لكن اللاعب عاد وارتكب خطأ مماثلا لتتم معاقبته بالإيقاف 25 مباراة هذه المرة.

وبعد العقوبة الجديدة أصدر مورانت بياناً جديداً أشار فيه إلى أنه سيعمل خلال فترة التوقف للدوري المحلي على العمل على سلامته الذهنية وقال "كان لديّ متسع من الوقت لمعرفة مدى الاذى الذي ألحقته".

وتابع "أريد الاعتذار من الدوري الأميركي، نادي ممفيس غريزليز، زملائي ومدينة ممفيس. سأقوم خلال فترة الاعداد للموسم الجديد وخلال عقوبتي في العمل على صحتي الذهنية والقرارات التي أتخذها".

وختم "آمل أن تمنحونني الفرصة لأثبت لكم في القريب بأني شخص أفضل مما أظهرته حتى الآن".