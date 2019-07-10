وعزا سيلفر ما يحصل إلى بدء المفاوضات قبل الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات، وقال على هامش لقاء جمعه مع مالكين الفرق في الدوري في لاس فيغاس "من غير المجدي أن يكون لدينا قوانين ليس بمقدورنا تطبيقها"، وتابع "ظهر توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى مراجعة وإعادة تقويم هذه القوانين".

واضاف "من الواضح أنه إذا تم الاعلان عن الاتفاقات فور افتتاح سوق الانتقالات، فذلك يعني أن هناك محادثات حدثت قبل ذلك بكثير".

واحتاجت فرق الدوري الأميركي للمحترفين التي تمر بفترة ازدهار غير مسبوق بفضل ارتفاع حقوق النقل التلفزيون، إلى 45 دقيقة فقط لإنفاق 1,5 مليار دولار (1,3 مليار يورو) للتعاقد مع "اللاعبين الأحرار" الذين اقتربت عقودهم مع فرقهم من الانتهاء، والذين يمكن أن يقدموا الشيء الكثير لأنديتهم الجديدة.

وتم الإعلان عن انتقال لاعب غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت (30 عاماً) وكايري إيرفينغ (27) من بوسطن سلتيكس إلى بروكلين نتس بعد وقت قصير من افتتاح سوق الانتقالات للاعبين الأحرار في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وأردف سيلفر قائلاً "لطالما كنا نعرف، إلى حد ما، إن هناك نوعاً من التلاعب في هذه المواعيد النهائية واعتقد أننا تاريخيا قبلنا بها قليلا"، وأنه "يجب علينا أن نفكر، على المدى الطويل، بخلق بطولة متوازنة".

"ضحايا نجاحنا"

وتتسلح فرق الدوري التي تسعى لاستقطاب أفضل النجوم إلى صفوفها، بأن انتظار الافتتاح الرسمي لسوق التعاقدات يمكن أن يصب في غير مصلحتها في حال تم التوصل إلى اتفاقات مسبقة.

واعتبر سيلفر أن المشكلة لا تتأتى فقط من النجوم الكبار الذين يملون كيفية سير التعاقدات، لأن "فكرة سلطة اللاعبين لا تتعلق سوى بمجموعة صغيرة منهم"، وتابع "علينا التأكد من الحصول على دوري حيث كل الفرق منافسة (...)، ومن أجل ذلك، علينا القيام به (تغيير القوانين)".

واشار سيلفر إلى ضخامة المواكبة الإعلامية لهذه الفترة من انتقالات اللاعبين الأحرار والتي تولد المزيد من الضغوطات على الفرق واللاعبين الذين اقتربت عقودهم مع فرقهم من الانتهاء، معتبراً "نحن بطريقة ما ضحايا نجاحنا. الاهتمام 24 ساعة على مدى اسبوع باللاعبين الأحرار يخلق مزيداً من الضغوطات".

وختم قائلاً "من الجنون عدم التفكير بان أحد الفرق لن يتحدث الى لاعبيه بشأن تجديد عقودهم. يجب علينا السماح ببدء المفاوضات بوقت أبكر، مع أخذ بعين الاعتبار أن هذا ما سيحصل في مطلق الأحوال".

