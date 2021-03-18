وعانى أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في العامين الماضيين من الدفاع المحكم للاعب فيلادلفيا الأسترالي بن سيمونز، الذي حد من خطورته التهديفية، فلم يسجل سوى 4 نقاط في الشوط الأول في حين تقدم متصدر المنطقة الشرقية 45 -31.

وافتقد فيلادلفيا مرة جديدة لجهود لاعبه الكاميرون جويل إمبيد بعد تعرضه لكدمة قوية في ركبته، والمرجح غيابه لفترة أسبوعين على الأقل.

رد سفنتي سيكسرز بقوة رافعاً من مستواه ليتقدم 78-76 قبل 8,18 دقائق من صافرة النهاية.

غير أن أنتيتوكونمبو انتفض وسجل 10 نقاط توالياً لباكس في الوقت الإضافي، متألقاً في التسجيل بيسارية بعد تجاوز سيمونز وتسديدة بعد قفزة إلى الخلف أمام دوايت هاورد، منحت التقدم لباكس 105-98 قبل 1,11 دقيقة من نهاية الوقت الإضافي.

وبرز في صفوف الخاسر توبياس هاريس كأفضل مسجل مع 19 نقطة، وأضاف داني غرين 18.

ولم تحل الـ "تريبل - دابل" التي حققها سيمونز مع 13 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، دون انتهاء سلسلة الانتصارات لفريقه سفنتي سيكسرز الذي خسر جهود لاعبه سيث كوري في الربع الرابع بسبب إصابة في الكاحل.

وقاد جيمس هاردن فريقه بروكلين نتس للفوز على إنديانا بايسرز 124 - 115، بتحقيقه "تريبل - دابل" مع 40 نقطة و10 متابعات و15 تمريرة حاسمة.

وتعملق هاردن بتسجيله 13 من 27 تسديدة و12 من 14 رمية حرة، وساهم في تقدم فريقه 96-92 في الربع الرابع وقاده لتسجيل 13 نقطة مقابل 4 فقط لبايسرز.

وأضاف زميله جو هاريس 19 نقطة، فيما غاب عن صفوف نتس نجمه كايري إيرفينغ بسبب ألم في الفخذ، وكيفن دورانت لإصابته في أوتار الركبة.

وسجل للخاسر مالكولم بروغدون 24 نقطة، وحقق الليتواني دومانتاس سابونيس "تريبل - دابل" مع 18 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.



إصابة كوري



وخسر غولدن ستايت ووريرز الفائز على هيوستن روكتس 108 - 94، جهود نجمه ستيفن كوري بسبب كدمة في أسفل الظهر إثر سقطة قوية في الربع الثالث، بحسب ما أفاد النادي.

وتمكن كوري برغم أوجاعه من الوقوف مجدداً والتوجه إلى غرف تبديل الملابس.

وأنهى نجم ووريرز الأمسية مع 18 نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما كان زميله جوردان بول الأبرز مع 23 نقطة، وأضاف كيلي أوبر جونيور 19.

وقاد دارون فوكس فريقه ساكرامنتو كينغز للفوز على واشنطن ويزاردز 121- 119 بعدما سدد سلة الفوز أمام برادلي بيل قبل 7 أعشار من الثانية من نهاية اللقاء.

سجل فوكس 28 نقطة لكينغز، وطغى بسلته القاتلة على تألق بيل ونقاطه الـ 29، وعلى الـ "تريبل - دابل" لراسل ويستبروك صاحب 26 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وفرض جا مورانت نفسه نجماً في صفوف فريقه ممفيس غريزليز وقاده للفوز على ميامي هيت 89 - 85.

وقاد السلوفيني لوكا دونيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 105 - 89، بتسجيله 42 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس 117 - 110، وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز 116 - 112، ودنفر ناغتس على تشارلوت هورنتس 129 - 104.

وخسر شيكاغو بولز أمام سان أنتونيو سبيرز 99 - 106.

