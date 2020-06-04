وتمت الموافقة بالاجماع على الاقتراح المقدم إلى مجلس إدارة رابطة الدوري، والقاضي بأن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وكان الاقتراح بحاجة إلى موافقة ثلثي الاندية الثلاثين المشاركة في الدوري، وقد حظي بموافقة 29 منها والفريق المعارض الوحيد كان بورتلاند ترايل بلايزرز.

وسيعاود الدوري نشاطه بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30 بدءا من 31 تموز/يوليو، على أن تقام الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في آب/أغسطس، وصولاً إلى إنهاء الموسم في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أقصى تقدير.

وعلقت منافسات الـ"NBA" اعتباراً من 11 آذار/مارس بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بـ"كوفيد-19".

وبحسب خطة الاستئناف بـ22 فريقاً من أصل 30، فستشارك الفرق التي كانت تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين قبل التوقف، إضافة إلى ست فرق كانت أمام فرصة جدية لانتزاع مركز مؤهل.