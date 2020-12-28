المصري نادر يطمح إلى التألق مع فينيكس صانز December 28, 2020 15:20 4:04 دقيقة يطمح اللاعب المصري عبد الرحمن نادر إلى لعب دور مهم في ناديه فينيكس صنز وذلك من خلال المشاركة بانتظام في فريق النجم كريس بول بهدف العودة إلى المنافسة بقوة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين. تقارير إخبارية فينيكس صنز الدوري الأميركي للمحترفين عبد الرحمن نادر -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة المصري نادر يطمح إلى التألق مع فينيكس صنز 3:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:53 دقيقة تشيلسي يسعى لتصحيح أوضاعه والفوز على أستون فيلا 2:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في قمة مرتقبة 0:31 دقيقة منتخب تونس يصعد لأمم إفريقيا تحت 20 عاماً 0:27 دقيقة النصر يعلن انفصاله عن مدربه فيتوريا 0:28 دقيقة فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى 0:39 دقيقة ميسي يواصل التعافي ويغيب عن مواجهة إيبار 0:39 دقيقة دالاس مافريكس يلحق خسارة تاريخية بكليبرز 5:23 دقيقة ليو يطلق تصريحات قوية ويؤجل حسم مستقبله مع برشلونة