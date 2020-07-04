القلق سيّد الموقف قبل استئناف موسم الـ"NBA" July 4, 2020 21:27 3:20 دقيقة تزايد قلق لاعبي دوري كرة السلة الأميركي إزاء استئناف الموسم، في ظل ازدياد المخاوف من تفاقم وباء كورونا في ولاية فلوريدا حيث ستحتضن مدينة أورلاندو المباريات المتبقية. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة فالنسيا يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع غرناطة 0:20 دقيقة رونالدو: حققنا الأهم وهو الفوز 0:46 دقيقة ديكسون يفوز بالجولة الثانية من بطولة "إندي كار" 2:54 دقيقة ميلان يحطم آمال لاتسيو ويسقطه بثلاثية 4:06 دقيقة تشيلسي يحافظ على المركز الرابع 0:48 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس ألمانيا 3:20 دقيقة القلق سيّد الموقف قبل استئناف موسم الـ"NBA" 2:34 دقيقة دورات كروية شعبية في الجزائر تلفت الأنظار 3:37 دقيقة أرسنال يواصل انتفاضته ويُسقط مستضيفه وولفرهامبتون 0:51 دقيقة المغربي فضال يحقق رقماً ملفتاً في الـ"ليغا"