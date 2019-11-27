ولعب الثنائي لينارد وجورج سويا للمرة الرابعة فقط منذ انتقالهما إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي، فسجل الأول 28 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف الثاني 26 نقطة، كما سجل الاحتياطي لو وليامس 21 نقطة لكليبرز.

وضرب جورج بقوة في الربع الأول بتسجيله 17 نقطة بينها اربع رميات ثلاثية ليتقدم فريقه 34-27.

في المقابل، ساهم لينارد في 13 نقطة عل مدار الربعين الأولين لينهي فريقه الشوط الأول متقدما بفارق مريح 62-46. وشهد الشوط الاول تحديدا نجاح دونتشيتش في تسجيل 15 نقطة بينها جميع رمياته الحرة (11 من 11).

ودخل كليبرز الربع الأخير متقدما 93-78 وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا بالفارق ذاته في نهاية المباراة (15 نقطة).

وأظهر لينارد أفضل لاعب في الدور النهائي من البلاف اوف الموسم الفائت عندما قاد تورونتو رابتورز إلى إحراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، وجورج القادم من اوكلاهوما سيتي ثاندر بأنهما ثنائي خطير سيكون لهما شأن كبير خلال الموسم الحالي.

وغاب جورج عن مطلع الموسم وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه وعندما عاد الى الملاعب كان لينارد غائبا لإصابة في ركبته.

ولعب الدفاع ورقابة نجم دالاس السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش دورا بارزا أيضا في خروج كليبرز فائزا، لأن الأخير اكتفى بتسجيل 22 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ولم ينجح سوى في 4 تسديدات من أصل 14 وفشل في 8 محاولات في الرميات الثلاثية ليخسر فريقه للمرة الأولى بعد خمسة انتصارات تواليا.

وأضاف جورج "لدينا شباب يعشقون الدفاع وقد قاموا بعمل جيد الليلة".

أما لاعب مافريكس اللاتفي العملاق كريستابس بورزينغيس فقال "انهم ينافسون على اللقب، خاض الفريق المنافس المباراة وكأنه في البلاي اوف، لعبوا بقتالية واظهروا لنا كيفية خوض هذا النوع من المباريات. يتعين علينا اللعب بهذا الحماس وهذه القتالية".

وكان لسان حال مدرب مافريكس ريك كارلايل مماثلا بقوله "يتعين علينا استخلاص الدروس من هذه المباراة واللعب بطريقة افضل في المستقبل. يتمتع الفريق المنافس بلاعبين مع بنية جسدية هائلة، انهم اقوياء وموهوبون جدا".

والفوز هو الثالث عشر لكليبرز هذا الموسم مقابل 5 هزائم فبقي ثالثا في المنطقة الغربية التي يتصدرها ليكرز جاره في المدينة الواحدة.

وحقق دنفر ناغتس فوزه الثالث عشر هذا الموسم مقابل 3 هزائم بتغلبه على واشنطن ويزاردز 117-104 ليحتفظ بمركزه الثاني في المجموعة الغربية وراء ليكرز.

وسجل للفائز الاحتياطي جرماني غرانت 20 نقطة ومثله فعل ويلي بارتون وأضاف جمال موراي 16، في حين اكتفى نجم دنفر لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش بـ8 نقاط لكنه نجح في 20 متابعة. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جوردان ماكراي مع 21 نقطة.