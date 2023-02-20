الفرنسي فيكتور وامبانياما محط أنظار الأندية من قبل beIN SPORTS February 20, 2023 18:52 3:33 دقيقة تعيش فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة سباقاً محموماً في الشهور الأخيرة باستعمال تكتيك ”التان كينغ“ المميز في المسابقة من أجل الظفر بخدمات الشاب الفرنسي فيكتور وامبانياما. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة الأهلي ينتزع فوزاً ثميناً من السد في دوري نجوم قطر 4:16 دقيقة موراي يمضي قدماً في بطولة قطر إكسون موبيل 3:33 دقيقة الفرنسي فيكتور وامبانياما محط أنظار الأندية 0:42 دقيقة أوغندا تهزم إفريقيا الوسطى في أمم إفريقيا للشباب 2:37 دقيقة فولاد خوزستان إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 0:47 دقيقة الأهلي المصري يتقدم بشكوى ضد الهلال السوداني 5:14 دقيقة أوكونيل يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 1:16 دقيقة كلوب يشدد على أهمية تقديم مستوى جيد أمام الريال 0:46 دقيقة مونشنغلادباخ يؤكد رحيل تورام نهاية الموسم 1:03 دقيقة جثمان كريستيان أتسو يصل إلى العاصمة الغانية أكرا