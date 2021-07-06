وقال بوندهولتسر: "إن حالته في تحسن، لكن ليس لدي أي توقعات معينة، بطريقة أو بأخرى"، مشدداً على أنه "يسعدنا أنه يحرز تقدماً".

وغاب أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020، عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في نهائي المنطقة الشرقية ضد أتلانتا هوكس (4-2) بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

وأصيب النجم النيجيري الأصل والبالغ من العمر 26 عاماً في الربع الثالث من المباراة الرابعة التي خسرها ميلووكي 88-110 في أتلانتا الثلاثاء الماضي، حيث نجح الأخير في إدراك التعادل 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية، قبل أن يكسب باكس المباراتين الخامسة والسادسة ويبلغ الدور النهائي للدوري للمرة الأولى منذ عام 1974.

ويلاقي ميلووكي في النهائي بطل المنطقة الغربية فينيكس صنز، في سلسلة من سبع مباريات ممكنة تبدأ الثلاثاء.

ويقدم أنتيتوكونمبو موسما استثنائياً جديداً، حيث يبلغ متوسط أرقامه 28,2 نقطة و12,7 متابعة و5,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وخسارة خدماته تعتبر ضربة قوية لباكس الذي توج بطلاً للمنطقة الشرقية وبلغ الدور النهائي للدوري للمرة الأولى منذ 1974.

قال بودنهولتسر: "الأمر يشبه حقًا أن على كل لاعب في صفوف فريقنا تحمل القليل من مسؤولياته. ربما يتعين علينا القيام بذلك مرة أخرى في المباراة الأولى (للدور النهائي)، حتى يعود يانيس".

من جهته، قال الهداف كريس ميدلتون "عندما يكون يانيس موجوداً (في التشكيلة)، يمكنك في كثير من الأحيان أن تمنحه الكرة وتتركه ينظم اللعب"، مضيفا "بدونه، عليك أن تلعب بشكل أسرع قليلاً بلمسة مختلفة قليلاً".

وتألق ميدلتون في غياب أنتيتوكونمبو وسجّل 32 نقطة قاد بها باكس إلى أوّل نهائي له منذ 47 عاماً.

وقال الجناح بات كونوتون: "تعويض غيابه تطلب مجهودًا جماعيًا، وهو ما يعني الدفاع كفريق والتحول إلى كتلة في الهجمات المرتدة"، مشدداً على أنه "لا يمكنك تعويض شخص من عيار يانيس".

اللعب بقتالية في غياب أنتيتوكونمبو

من جانبه، لاحظ مدرب فينيكس صنز مونتي وليامس كيف واصل باكس اللعب بقتالية في غياب أنتيتوكونمبو، ولكن مع لاعب الارتكاز بروك لوبيز والجناح ميدلتون وصانع الالعاب جرو هوليداي.

وأضاف "إن الضغط الذي يمارسونه على السلة مستمر، حتى بدون يانيس، لكنهم يفعلون ذلك بشكل مختلف الآن".

وذكَّر جناح صنز كاميرون جونسون بأن فريقه يحترم باكس، مع أو بدون أنتيتوكونمبو.

وقال "وجود لاعب مثله يلعب أم لا، هذا يغير الأشياء. لكن على أي حال، لديهم رجال يمكنهم اللعب حقاً".

واختتم جونسون قائلاً "ما يتعين علينا القيام به هو أن نظهر لهم أننا هنا، وأن نكون حاضرين بدنيا، ونهاجمهم".

