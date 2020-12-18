السماح لفرق الـNBA بتسجيل 15 لاعباً من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 22:41 0:30 دقيقة أعلنت رابطةُ NBA السماح للفرق بتسجيل 15 لاعباً عوضاً عن 13 لتفادي أي خلل بسبب إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة السماح لفرق الـNBA بتسجيل 15 لاعباً 1:08 دقيقة ليفاندوفسكي يعبر عن سعادته بجائزة أفضل لاعب 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد 1:07 دقيقة أرون غونارسون يدرك التعادل للعربي 0:46 دقيقة بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب "أحمد بن علي"