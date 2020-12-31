احتفل نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده السادس والثلاثين بتحقيق انجاز جديد في مسيرته المظفرة عندما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الأقل في ألف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم ليقود فريقه إلى الفوز على سان أنتونيو سبيرز 121-107، في حين ثأر ميامي هيت بسرعة لخسارته الفادحة أمام ميلووكي باكس قبل يومين بالفوز عليه 119-108.

وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الانجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة 46-37 منتصف الربع الثاني.

وبدأت سلسلة جيمس في 6 كانون الثاني/يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن ألوان كليفلاند كافالييرز.

أما آخر مباراة فشل فيها جيمس في تسجيل 10 نقاط فكانت في الخامس من كانون الثاني/يناير 2007 عندما اكتفى بتسجيل 8 نقاط و9 تمريرات حاسمة و5 متابعات عندما تغلب كليفلاند على ميلووكي باكس.

وكان جيمس حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة مايكل جوردان في 30 أذار/مارس 2018 والذي سجل 10 نقاط على الأقل في 866 مباراة تواليا. أما صاحب ثاني أفضل سلسلة والذي لا يزال يلعب حاليا فهو جيمس هاردن مع 411 مباراة تخطى فيها حاجز الـ10 نقاط.

وقال جيمس الذي يخوض موسمه الثامن عشر تواليا في الدوري الأميركي "أحاول دائما أن أعيش اللحظة وتحسين مستواي من مباراة إلى أخرى وتفاهمي مع زملائي على أرضية الملعب".

وأضاف "أنا محظوظ لكوني أمارس اللعبة التي أعشق على مدى 18 عاما وآمل مواصلة اللعب على أعلى مستوى".

وساهم أنتوني ديفيس والوافد الجديد الألماني دينيس شرودر بفوز ليكرز أيضا فسجل الأول 20 والثاني 21 نقطة، كما خاض ويسلي ماتيوز أفضل مباراة له منذ الانتقال إلى صفوف ليكرز وسجل 18 نقطة جميعها من رميات ثلاثية.

وكان مدرب سان أنتونيو غريغ بوبوفيتش أشاد بجيمس بقوله "إنه لاعب يجسد الامتياز وذلك بفضل صلابته واستقرار مستواه. يستحق الكثير من الإشادة لأنه محترف بامتياز. يتمتع بذهنية قوية وبنية جسدية هائلة تؤهلانه لكي يكون لاعبا مميزا".

وقد طرد بوبوفيتش خلال المباراة بعد اعتراضه على قرارات الحكم فحلت بدلا منه مساعدته بيكي هامون التي أصبحت أول امرأة تشرف على فريق في تاريخ الدوري الأميركي.

ميامي هيت يثأر سريعاً

ولم ينتظر ميامي هيت أكثر من يومين للثأر لخسارته القياسية بفارق 47 نقطة أمام ميلووكي باكس في مباراته الأخيرة فتغلب على المنافس ذاته بنتيجة 119-108.

وكان باكس ألحق بميامي خسارة فادحة 144-97 في مباراة سجل فيها الفائز 29 رمية ثلاثية قبل يومين.

وكان السلوفيني غوران دراغيتش أفضل مسجل في صفوف ميامي الذي حل وصيفا الموسم الماضي بتسجيله 26 نقطة وأضاف زميلاه بام أديبايو 22 نقطة و8 متابعات و10 تمريرات حاسمة، وتايلر هيرو 21 نقطة و15 متابعة.

وكان باكس في طريقه إلى تجديد فوزه على ميامي عندما تقدم عليه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث لكن ميامي نجح في العودة في المباراة وخرج فائزا.

وحقق نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تريبل دبل" بتسجيله 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وأعرب مدرب ميامي إريك سبويلسترا عن رضاه لأداء فريقه بقوله "لقد رد اللاعبون بأفضل طريقة ممكنة. نريد دائما تعزيز روح الصلابة والتضامن" مشيرا إلى أن لاعبيه شعروا "بغضب شديد وحسرة كبيرة" بعد الخسارة الفادحة الثلاثاء.

وألحق بروكلين نتس الخسارة الأولى بأتالانتا هوكس هذا الموسم بفوزه عليه 145-141 بفضل 33 نقطة لكيفن دورانت و25 لكايري إيرفينغ بينها 17 في الربع الأخير.

وتغلب بوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 126-107 بفضل 42 نقطة لجايلين براون (رقم قياسي شخصي).

في المقابل، قاد كواي لينارد فريقه لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-105 بتسجيله 28 نقطة.

وكان لينارد يخوض أول مباراة له بعد غياب عن المباراتين الأخيرتين لإصابة في فمه إثر تلقيه كوعا وقد ارتدى قناعا واقيا.

وفي مباراة أخرى، تغلب تشارلوت هورنتس على دالاس مافريكس 118-99.

