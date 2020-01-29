وكان من المتوقع أن يكون ملعب "ستيبلز سنتر" ملتهبا الثلاثاء في "معركة لوس أنجليس". لكن وفاة براينت بحادث تحطم مروحيته الأحد الماضي، فرض تأجيلها في ظل حداد خيّم على مدينة "الملائكة".

وبدلا من نقل المباراة، عُرض برنامج "ان بي ايه أون تي أن تي" وبُث استثنائيا من أرض الملعب تكريما لنجم ليكرز الراحل.

وبعد الحزن الشديد في الأيام الماضية، حاول مقدم البرنامج ارني جونسون جونيور ومستشاروه النجوم السابقون شاكيل أونيل، كيني سميث، تشارلز باركلي، الكندي ستيف ناش ودواين وايد، كشف بعض الحالات الشخصية مع براينت على سبيل المزاح.

لكن العملاق أونيل الذي شكل ثنائيا ضاربا مع براينت في الدوري، لم يتمكن من حبس دموعه "لم أشعر بألم عميق مماثل منذ فترة". أما جيري وست أسطورة ليكرز الذي اختار براينت في درافت الدوري في 1996، فكان أكثر وضوحا "وفاته هي اليوم الأكثر حزنا في حياتي، لا أعرف ما إذا كنت سأتعافى من ذلك".



151 نقطة في غياب يانيس



وحقق ميلووكس باكس متصدر الدوري فوزا ساحقا على ضيفه واشنطن ويزاردز 151-131، برغم اراحة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وفي ظل غياب أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، تألق كريس ميدلتون وسجل أعلى رصيد في مسيرته (51 نقطة بينها 7 ثلاثيات) إضافة إلى 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبفوزه التاسع تواليا، لا يزال باكس الذي سجل 88 نقطة في الشوط الأول (رقم قياسي شخصي)، متصدرا للدوري مع 41 فوزا و6 هزائم فقط.

كما برز في صفوف الفائز الباحث عن استعادة أمجاد السبعينيات، إريك بليدسو (34 نقطة و10 تمريرات حاسمة)، فيما كان برادلي بيل الأفضل لدى الخاسر مع 47 نقطة.

وفي صراع المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية، تغلب تورونتو رابتورز حامل اللقب على ضيفه أتلانتا هوكس 130-114، مستفيدا من خسارة ميامي هيت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 101-109.

وضرب غوردون هايوارد بقوة مع سلتيكس مسجلا 29 نقطة و9 متابعات، إضافة إلى 25 نقطة لجايلن براون. رفع الفريق الأخضر رصيده إلى 31 فوزا و15 خسارة، مقابل 32 فوزا و15 خسارة لميامي هيت.

أما تورونتو المنفرد بوصافة الشرقية (33 فوزاً و14 هزيمةً) بفوز ثامن تواليا، فسيطر على مواجهته مع أتلانتا وسجل له الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و9 متابعات، فضلاً عن 24 نقطة و10 متابعات للإسباني سيرج إيباكا.



عودة قوية لإمبيد

وبعد غيابه تسع مباريات إثر إصابة في إصبع يده، قاد لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على نجم السنوات الماضية وجريح الموسم الحالي غولدن ستايت ووريرز 115-104.

سجل إمبيد 24 نقطة و10 متابعات، في مباراة ارتدى فيها نصف لاعبي فريقه الرقم 8 والنصف الآخر الرقم 24، في تكريم لبراينت الذي حمل الرقمين في مسيرته مع ليكرز.

وبعد عرض شريط فيديو عن النجم السابق انطلقت المباراة بعد دقيقة صمت على ملعب "ولس فارغو سنتر"، حيث رفع الرقم 33 الذي ارتداه كوبي، المولود في فيلادلفيا، عندما كان في مدرسة "لوير ميريون".

وبفوزه الثاني تواليا، صعد فيلادلفيا إلى المركز الخامس في المنطقة الشرقية (31 فوزاً و17 هزيمةً).

ومني كل من دالاس مافريكس ودنفر ناغتس بخسارة ثالثة في ست مباريات، الأول أمام ضيفه فينيكس صنز 104-133، والثاني على أرض ممفيس غريزليز 104-96.

وجاءت خسارة دالاس، سادس المنطقة الغربية، محرجة أمام صنز وبفارق كبير. وحده النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش نجح بتسجيل 21 نقطة، فيما بلغت نسبة ثلاثيات تشكيلة المدرب ريك كارلايل 21% فقط (7 من 33 محاولة).

في المقابل، تألق لدى الفائز الثنائي ديفين بوكر (32 نقطة و9 تمريرات حاسمة) ولاعب الارتكاز دي اندريه آيتون (31 نقطة و9 متابعات).

أما دنفر رابع الغربية، فسقط في فخ الليتواني يوناس فالانتشيوناس (23 نقطة و12 متابعة) وديلون بروكس (24 نقطة).

وفي ظل غياب جمال موراي (كاحل) وبول ميلساب (ركبة)، لم تكن 25 نقطة و10 متابعات من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش كافية لتجنيب ناغتس خسارته الخامسة عشرة هذا الموسم.

وفي فوزه مع فريقه نيوأورليانز بيليكانز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 125-111، سجل النجم الصاعد والعائد من إصابة قوية زايون وليامسون 14 نقطة و9 متابعات في 30 دقيقة.

