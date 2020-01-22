تفوّق النجم كواهي لينارد في مبارزته مع الموهبة الصاعدة السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على مضيفه دالاس مافريكس 110-107، الثلاثاء في مباراة قمة ضمن المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كل من اللاعبين 36 نقطة في مباراة قوية على ملعب "أميريكان أيرلاينز ترافل سنتر".

وأضاف لينارد، الذي قاد الموسم الماضي تورونتو رابتورز إلى لقبه الأول في الدوري، 11 متابعة إلى رصيده، فيما كان دونتشيتش (20 عاماً) قريباً من تحقيق "تريبل دابل" جديد مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

ورفع كليبرز رصيده إلى 31 فوزاً و13 خسارة، ليرتقي إلى وصافة الغربية بفارق 3 انتصارات عن جاره المتصدر لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس. ويخوض كليبرز مواجهة قوية على الوصافة مع دنفر ناغتس (30-13) ويوتا جاز (30-13). فيما بقي مافريكس خامساً مع 27 فوزاً و16 خسارة، وذلك بعد أن مني بخسارة أولى بعد أربعة انتصارات.

وبدا كليبرز متمكناً طوال وقت المباراة، وأنهى الشوط الاول متقدما بفارق 11 نقطة 60-49. لكن دالاس رد بقوة في الربع الأخير، مقلصاً الفارق إلى 82-90 قبل تسع دقائق على نهاية الوقت.

وبعد رميتين حرتين من دونتشيتش الذي سجل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السادسة توالياً، تقدم دالاس للمرة الأولى في الشوط الثاني مع تبقي 5 دقائق و43 ثانية على النهاية، لكن لينارد أحكم قبضته على الوقت الحاسم مانحاً فريقه الفوز.

لعب تمريرة حاسمة رائعة لأندري شاميت الذي سجل من خارج القوس (105-98)، ثم سجل ثلاثية بنفسه منحت كليبرز التقدم 108-100. وبرغم تقليص دالاس الفارق إلى 105-108، سجل لينارد رميتين حرتين بهدوء اعصاب حاسماً الفوز خارج ملعبه.

لكن النقطة السوداء الوحيدة لفريق المدرب دوك ريفرز في المباراة كانت خسارة موزعه باتريك بيفرلي لإصابة في فخذه أجبرته على مغادرة الملعب بين الشوطين. كما شهدت المباراة اصابة قوية في وتر أخيل لاعب ارتكاز دالاس الكندي دوايت باول.

وفي غياب بيفرلي، دخل لو وليامس ليسجل 16 نقطة لكليبرز، فيما أنهى شاميت المباراة برصيد 18 نقطة وأضاف زميله مونتريزل هاريل 12.

قال وليامس بعد تحقيق كليبرز فوزه الرابع توالياً "بدأ شعورنا يتحسّن، بدأنا نفهم ما هي أفضل الطرق للعب مع بعضنا البعض". تابع "نحن فرحون بالتقدم الذي نحققه الآن، وبدأنا نقوم بانعطافة".