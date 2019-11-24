سجل "الملك" جيمس 30 نقطة و6 متابعات وساعده زميله النجم أنطوني ديفيس بتسجيل 22 نقطة و5 صدات، ليحقق ليكرز فوزاً صعباً على مضيفه.

وسجل جيمس كرة من تحت السلة قبل دقيقة و30 ثانية على نهاية الوقت، ليختم سلسلة من سبع نقاط متتالية وضعت فريقه في المقدمة 107-105.

وكانت لممفيس فرصة لحسم المباراة قبل ثانية وثلاثة أعشار من الثانية، لكن تعثر جارن جاكسون حرمه ذلك.

قال جيمس "لقد كان توقيت تسديدنا وإيقافهم جيداً. بعد تسجيلهم الكثير من النقاط في الشوط الأول (63) أوقفناهم عند 45 في الثاني".

فبعد الفوز على مضيفه أوكلاهوما 130-127 الجمعة، أدرك جيمس أن المباراة الثانية توالياً خارج ملعبه ستكون صعبة "سجلوا 10 ثلاثيات في الشوط الأول، تفوقوا علينا في كل شيء، الرميات الحرة، الهجمات المرتدة السريعة، كل شيء. حافظنا على تماسكنا".

تابع "نظراً للطريقة التي بدأوا فيها لقد حققنا فوزاً جيداً".

وسجل للخاسر جامل مورانت 26 نقطة وجاي كراودر 21 نقطة وجارن جاكسون جونيور 20 نقطة.

ورفع ليكرز رصيده إلى 14 فوزاً مقابل خسارتين فقط في صدارة الدوري، بفارق فوز عن ميلووكي باكس الفائز على ضيفه ديترويت بيستونز 104-90.

في بقية النتائج، خسر كليفلاند كافالييرز أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 104-110، وسقط أتلانتا هوكس على يد ضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز 116-119، وفاز سان أنطونيو سبيرز على أرض أمام نيويورك نيكس 111-104 وتعثّر ميامي هيت أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 86-113، فيما تفوّق يوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 128-120 وإنديانا بايسرز على أورلاندو ماجيك 111-106.

وفاز شيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 116-115 وخسر مينيسوتا تمبروولفز أمام فينيكس صنز98-100.