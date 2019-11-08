

حقق بوسطن سلتيكس فوزه السادس تواليا عندما تغلب على مضيفه تشارلوت هورنتس 108-87 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب بوسطن سلتيكس بقوة منذ بداية المباراة عندما حسم الربع الأول بفارق 10 نقاط (30-20)، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من صاحب الأرض في الربع الثاني فخسره بفارق نقطة واحدة (22-23)، لكنه عاد للتفوق في الربعين الأخيرين 33-24 و23-20 على التوالي.

وكان جايسون تاتوم أفضل مسجل في صفوف سلتيكس والمباراة برصيد 23 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف غوردون هايوورد 20 نقطة مع 10 متابعات، فيما سجل كيمبا ووكر 14 نقطة في سلة فريقه السابق الذي تركه هذا الصيف بعد ثمانية مواسم للانضمام الى صفوف سلتيكس، مع ست تمريرات حاسمة.

وحظي ووكر بتكريم من ناديه السابق وجماهيره بملعب "سبيكتروم سنتر" حيث تم بث شريط فيديو لافضل لحظاته مع الفريق الذي أصبح هدافه التاريخي في آذار/مارس 2018.

وعلق ووكر على حفاوة الاستقبال التي خصصتها له الجماهير التي صفقت له طويلا "إنها ليلة مدهشة"، مضيفا "كنت أعرف أنه سيكون هناك شريط فيديو ولكني لم أكن أعرف ما يمكن توقعه".

وتابع "تأثرت كثيرا. حاولت التحكم في مشاعري وقلت لنفسي لن أبكي ولكني لم أتمكن من التحكم بها".

وانضم ووكر إلى سلتيكس هذا الصيف بعدما قرر هورنتس الذي يملكه أسطورة الدوري الأميركي مايكل جوردان، عدم منحه عقدا لمدة خمسة أعوام مقابل 221 مليون دولار.

وواصل بوسطن سلتيكس سلسلة انتصاراته منذ سقوطه في المباراة الأولى هذا الموسم أمام مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وأضاف تشارلوت إلى قائمة ضحاياه بعد تورونتو رابتورز ونيويورك نيكس (مرتان) وميلووكي باكس وكليفلاند كافالييرز.

في المقابل، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لتشارلوت هورنتس عند ثلاثة ومني بخسارته الرابعة في ثماني مباريات هذا الموسم.

وكان مايلز بريدجز افضل مسجل في صفوفه برصيد 18 نقطة مع 10 متابعات.

وقاد النجم كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز إلى استعادة التوازن بالفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 107-101 بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة.

وهو الفوز السادس لكليبرز في تسع مباريات هذا الموسم والأول بعد خسارته أمام ضيفه ميلووكي باكس 124-129 في مباراة غاب عنها لينارد بعدما قرر مدربه دوك ريفرز عدم اشراكه بسبب اصابة في الركبة ما حرم الجماهير من مبارزة ثنائية مع نجم ميلووكي وافضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتينوكونمبو.

يذكر ان رابطة الدوري تمنع الاندية من اراحة لاعبيها في مباراة منقولة تلفزيونيا في كامل البلاد، وهي خطوة تعرّضها لغرامة تبلغ 100 ألف دولار اميركي.

ووافقت رابطة الدوري على أسباب غياب لينارد الأربعاء، لكنها غرمته الخميس بسبب تصريحات مدربه بخصوص الإصابة.

واكد ريفرز أن "كواهي في حالة جيدة جدا، وليس هناك ما يدعو إلى القلق بشأن حالته الصحية" في سعيه إلى طمأنة الجماهير.

وبدوره استعاد كل من سان أنتونيو سبيرز وميامي هيت توازنه، الأول بفوزه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 121-112 بفضل 39 نقطة للاماركوس ألدريدج، والثاني على مضيفه فينيكس صنز 124-108 بفضل 34 نقطة لجيمي باتلر.