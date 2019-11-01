أعلن غولدن ستايت ووريرز المتوج بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، أن نجمه ستيفن كوري سيغيب عن صفوفه ثلاثة أشهر على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر في اليد اليسرى.

ويتوقع أن يزيد الغياب المطوّل لكوري (31 عاما) من معاناة فريقه هذا الموسم للتأقلم مع الغيابات والإصابات، والتي ظهرت بشكل واضح في بداية الموسم مع تلقيه ثلاث هزائم في أربع مباريات.

وأوضح النادي في بيان الجمعة أن كوري خضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة لوس أنجليس لمعالجة إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد فينيكس صنز الأربعاء، والتي انتهت بخسارة ووريرز بنتيجة 110-121. وأتت إصابة أفضل لاعب في الدوري مرتين، إثر احتكاك مع لاعب ارتكاز فينيكس آرون باينز، سقط بنتيجة كوري أرضا.

وأشار بيان غولدن ستايت الى أنه "يتوقع أن يتعافى كوري بشكل كامل وسيتم توفير تحديث عن وضعه خلال ثلاثة أشهر".

وسيضيف غياب كوري الذي ساهم في قيادة ووريرز الى لقب الدوري في 2015، 2017، و2018 الى معاناة الفريق الذي يحاول التأقلم مع رحيل نجمه كيفن دورانت الى بروكلين نتس (سيغيب هذا الموسم بسبب إصابة تعرض لها أواخر الموسم الماضي)، والغياب المطوّل للنجم الآخر كلاي طومسون (يتوقع ألا يلعب أيضا هذا الموسم) بسبب إصابة في الركبة.

ويعاني ووريرز الذي بلغ نهائي الدوري خمس مرات متتالية في المواسم الماضية (خسر أمام كليفلاند كافالييرز في 2016 وتورونتو رابتورز في الموسم الماضي)، بشكل كبير في مطلع الموسم الحالي، اذ خسر ثلاث مرات في مبارياته الأربع حتى الآن، كانت أقساها أمام نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 122-141.