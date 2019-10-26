وتفوق نتس على ضيفه نيكس 113-109 بقيادة نجمه الجديد كايري إيرفينغ، بينما فاز ليكرز على ضيفه يوتا جاز 95-86، وخسر بطل الموسم الماضي تورونتو أمام مضيفه بوسطن سلتيكس 106-112.

في المباراة الأولى، سجل إيرفينغ المنضم هذا الموسم إلى صفوف نتس آتيا من بوسطن، 26 نقطة، بينها محاولة ثلاثية صعبة تمكن من خلالها من منح فريقه التقدم 111-109 قبل 22,4 ثانية على النهاية.

وقال إيرفينغ بشأن محاولته التي حسمت بشكل شبه نهائي، نتيجة المباراة لصالح فريقه ومنحته الفوز الأول في مباراتين هذا الموسم "كان علي إيجاد الموقع الملائم، والتأكد من أن كوعي موجه (نحو السلة)، وأنا ممتن لأن المحاولة كانت ناجحة".

وسجل إيرفينغ 50 نقطة في المباراة الأولى ضد مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء، من دون أن ينقذ فريقه من الخسارة بفارق نقطة بعد التمديد.

وكانت محاولة إيرفينغ محورية في إنقاذ المباراة لصالح فريقه الجمعة، إذ أن بروكلين تمكن خلال الربع الثالث من تحقيق فارق وصل إلى 19 نقطة، قبل أن يعود نيكس بقوة ويتقدم بفارق ثلاث نقاط قبل 3:41 دقائق من النهاية، بفضل لاعبه ألونزو تريير الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة.

وأكد إيرفينغ بعد الفوز أن الرسالة الوحيدة التي وجهها إلى زملائه خلال مراحل عودة نيكس في المباراة، كانت الحفاظ على تركيزهم.

وشكلت المباراة إشارة إلى المنافسة المتوقعة في المدينة الأميركية الشهيرة، بينما نيكس الذي يعد الفريق صاحب الباع التاريخي والشعبية الكبيرة، وبروكلين الذي عزز صفوفه في صيف العام الحالي، لاسيما من خلال إيرفينغ، وكيفن دورانت الآتي من غولدن ستايت ووريرز، على رغم أن الأخير يتوقع أن يغيب بالكامل عن هذا الموسم بسبب إصابة في وتر أخيل تعرض لها في نهائي الموسم الماضي مع فريقه السابق.

وكان إيرفينغ أفضل مسجل لبروكلين في مباراة الجمعة، وأضاف إلى نقاطه الـ26 متابعتين وخمس تمريرات حاسمة، بينما ساهم زميله سبنسبر دينويدي الذي شارك كاحتياطي، بـ20 نقطة مع متابعتين وخمس تمريرات أيضا، مقابل 13 نقطة وأربع متابعات لزميلهما جو هاريس.

وعلى الضفة المقابلة، كان تريير الأفضل مع 22 نقطة وثلاث متابعات وتمريرتين، بينما ساهم كل من آر دجاي باريت وكيفن نوكس بـ16 نقطة.

نصف نقاط ليكرز لجيمس وديفيس

وبعد خسارة المباراة الأولى هذا الموسم أمام الغريم كليبيرز ونجمه الجديد كاواي لينارد الذي قاد تورونتو إلى لقب الموسم الماضي، حقق ليكرز بقيادة نجميه ليبرون جيمس وزميله الجديد أنطوني ديفيس، الفوز الأول هذا الموسم، وذلك على حساب يوتا جاز بفارق تسع نقاط.

وسجل الثنائي الذي يعول عليه مشجعو ليكرز لإعادته إلى أمجاده الغابرة، أكثر من نصف نقاط الفريق. فمن أصل 95 نقطة، سجل الثنائي 53 نقطة، توزعت كالآتي: 32 نقطة لجيمس الذي أضاف أيضا سبع متابعات وعشر تمريرات حاسمة، و21 نقطة لديفيس مع سبع متابعات.

واستغل ليكرز على أكمل وجه فقدان لاعبي يوتا للكرة 23 مرة خلال المباراة، وعكسوا ذلك هجمات سجلوا من خلالها 22 نقطة.

وساهم ديفيس، اللاعب السابق لنيو أورليانز بيليكانز، بشكل كبير في الأداء الدفاعي لفريقه.



وقال "كلما تمكنا من الدفاع بهذا الشكل، ستكون الأمور أسهل بالنسبة إلينا"، مضيفا "هذا ما نحن عليه (...) هذا ما نريد أن نكون عليه في كل أمسية، أن نتمكن من إبقاء الفرق المنافسة دون معدلاتها" في التسجيل.

وباستثناء بعض مراحل الربع الأول، تقدم ليكرز طوال المباراة، ووسع الفارق بشكل تدريجي ليصل إلى 22 نقطة في مطلع الربع الأخير، بعدما كان قد أنهى الربع الثالث بفارق 19 نقطة، بفضل جيمس الذي سجل 12 من نقاط الـ32 في هذا الربع فقط.

خسارة أولى لحامل اللقب

وتلقى حامل اللقب تورونتو رابتورز خسارته الأولى هذا الموسم، بسقوطه أمام بوسطن سلتيكس بفارق ست نقاط.

ويدين بوسطن بفوزه الأول هذا الموسم إلى لاعبه كيمبا ووكر الذي سجل في الربع الأخير، 11 من نقاطه الـ22 في المباراة، ليمنح فريقه فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة أمام فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، ويلحق بتورونتو خسارته الأولى بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز بعد التمديد.

وتبادل الفريقان السيطرة على المباراة في مختلف أرباعها، قبل أن يفرض سلتيكس تفوقه في النصف الثاني من الربع الأخير، وينهي المباراة بفارق ست نقاط، وهو الأكبر له خلال المباراة.

وكان جايلن براون وجايسون تايتوم الأفضل لبوسطن مع 25 نقطة لكل منهما، بينما كان الكاميروني باسكال سياكام مع 33 نقطة، وكايل لاوري مع 29 نقطة، الأفضل في صفوف تورونتو الذي سيفتقد في حملة الدفاع عن اللقب، لجهود أبرز لاعبه لينارد المنتقل إلى كليبيرز.

وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق السلوفيني لوكا دونشيتش "تريبل دبل" لصالح فريقه دالاس مافريكس مع 25 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليقوده إلى الفوز على حساب نيو أورليانز بيليكانز 123-116.

ولم يتمكن بيليكانز من الإبقاء على انطلاقته القوية والتي شهدت تسجيل لاعبيه 41 نقطة في الربع الأول فقط، إذ رد دالاس في الربع الثاني بتسجيل 45، لينتهي الشوط الأول لصالح الضيف مافريكس 72-64.

وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 122-112، ودنفر ناغتس على ضيفه فينيكس صنز 108 - 107 بعد التمديد، وشيكاغو بولز على مضيفه ممفيس غريزليز 110-102، وواشنطن ويزاردز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 97-85، ومينيسوتا تمبروولفز على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-99.