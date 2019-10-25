وأشارت رابطة الدوري الخميس إلى إيقاف اللاعب دون توضيح تاريخ ثبوت تعاطيه المادة، لكنها قالت إن عقوبته سيبدأ مفعولها الجمعة في المباراة ضد دنفر ناغتس.

ونقلت شبكة "اي اس بي ان" عن مصادر في رابطة الدوري، أن رابطة اللاعبين تخطط لتقديم أوراقها من أجل التحكيم في هذه القضية، من أجل تخفيض العقوبة أو إلغائها بناء على تناول "غير مقصود" للمواد.

وكتب اللاعب على "تويتر": "أعتذر من عائلتي، صنز، زملائي، الجماهير وكل عائلة صنز. كان خطأ غير مقصود. للأسف تناولت شيئا من دون معرفته".

وبلغ معدل آيتون (21 عاما) 16,3 نقطة و10,3 متابعة في الموسم الأول في دوري "ان بي ايه".

وسجل اللاعب القادم من باهاماس 18 نقطة و11 متابعة الأربعاء في مباراة صنز الأولى هذا الموسم التي فاز فيها على أرضه على ساكرامنتو كينغز.

