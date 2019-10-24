

وعلق مدرب بروكلين نتس كيني أتكينسون على أداء إيرفينغ بقوله "رائع"، مضيفا "بداية رائعة بالنسبة له".

وافتتح إيرفينغ الذي انضم إلى بروكلين نتس هذا الصيف في صفقة انتقال حر من بوسطن سلتيكس، الأمسية برسالة مؤثرة للجماهير في بروكلين، ليس بعيدًا عن المكان الذي نشأ فيه في نيوجيرسي.

وقال "أنا ممتن جدا لوجودي هنا، عدت إلى بيتي للعب أمامكم مع زملائي في الفريق"، مضيفا "أشكركم جميعا وأتمنى أن تساندونا طيلة الموسم".

لكن البداية القوية جاءت من مينيسوتا تمبروولفز الذي حسم الربع الأول في صالحه بفارق 11 نقطة (33-22) ثمّ تقدم بفارق 18 نقطة في الربع الثاني قبل أن ينهيه بفارق 12 نقطة (68-56).

وعاد بروكلين بقوة في الربعين الأخيرين بفضل تألق إيرفينغ الذي سجل 13 نقطة في الربع الأخير بينها ثلاثية منحت التقدم لفريقه 115-112 قبل 1:16 من نهاية الوقت الأصلي، بيد أن كارل أنتوني تاونز الذي كان أفضل مسجل في صفوف مينيسوتا برصيد 36 نقطة مع 14 متابعة، رد بمثلها فارضا التعادل 115-115.

وتبادل الفريقان التقدم خمس مرات في الوقت الإضافي قبل أن يحسم الضيوف النتيجة في صالحهم 127-126، بعدما أهدر إيرفينغ فرصة في الثانية الأخيرة حيث فقد توازنه.

وحطم إيرفينغ الرقم القياسي في عدد النقاط للاعب في مباراته الأولى مع فريق جديد في الدوري والذي كان بحوزة كيكي فاندفيغه صاحب 47 نقطة مع بورتلاند ترايل بلايزرز في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1984.

وعلق إيرفينغ الذي سجل 50 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، على أدائه قائلا "إنها نقطة انطلاق رائعة"، مضيفا "من الواضح أننا أردنا تحقيق الفوز أمام جمهورنا، لكن أمامنا فرصة أخرى يوم الجمعة" عند استضافة نيويورك نيكس.

ناغتس يثأر من بورتلاند

واستهل بوسطن سلتيكس فترة ما بعد إيرفينغ، بالخسارة أمام مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 93-107.

ويدين فيلادلفيا بفوزه إلى نجمه الأسترالي بن سيمونز الذي فضل عدم المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال الصين الشهر الماضي لتركيز جهوده على استعدادات فريقه، بتسجيله 24 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وتألق أيضا آل هرفورد بتسجيله 16 نقطة، وتوبياس هاريس صاحب 15 نقطة و14 متابعة، والكاميروني جويل إمبيد صاحب 15 نقطة أيضا مع 13 متابعة.

وقال سيمونز "أعتقد أننا تميزنا جميعا بالصلابة الدفاعية، بقينا متضامنين ولعبنا باندفاع بدني".

في المقابل، برز غوردون هايوورد في صفوف بوسطن سلتيكس بتسجيله 25 نقطة، وأضاف جايسون تاتوم 21 نقطة، فيما اكتفى كيمبا ووكر بتسجيل 12 نقطة.

وثأر دنفر ناغتس لخروجه من نصف نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي على يد بورتلاند ترايل بلايزرز (3-4) وتغلب على الأخير في عقر داره 108-100.

وحسم دنفر ناغتس نتيجة المباراة في الربع الأخير بعدما كسبه بفارق تسع نقاط (35-26)، في مباراة شهدت تألق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوفيتش صاحب ثنائية مزدوجة "دبل دبل" بتسجيله 20 نقطة مع 13 متابعة، فيما لم ينفع أصحاب الأرض النقاط الـ32 التي سجلها داميان ليلارد.

وقاد الثنائي السلوفيني لوكا دونسيتش، أفضل لاعب ناشئ الموسم الماضي، واللاتفي كريستابس بورزينغيس فريقهما دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 108-100.

وسجل دونسيتش 34 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف بورزينغيس 23 نقطة، ليحقق بطل الدوري عام 2011، بداية جيدة في موسمه الأول بغياب نجمه الألماني ديرك نوفيتسكي المعتزل.

وحسمت نتائج 10 مباريات من الـ11 التي أقيمت الأربعاء بأكثر من 100 نقطة حيث فاز ديترويت بيستونز على مضيفه إنديانا بايسرز 119-110، وتشارلوت هورنتس على ضيفه شيكاغو بولز 126-125، وميامي هيت على ضيفه ممفيس غريزليز 120-101، وسان أنتونيو سبيرز على ضيفه نيويورك نيكس 120-111، ويوتا جاز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 100-95، وفينيكس صنز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 124-95.

وكانت المباراة الوحيدة تحت المئة نقطة هي التي فاز فيها أورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 94-85.

