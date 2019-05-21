وحسم ووريرز لقب المنطقة الغربية وبات ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يبلغ الدور النهائي للمرة الخامسة تواليا وذلك منذ إنجاز بوسطن سلتيكس قبل 53 عاما.

وعلى غرار المباراتين الأخيرتين، قلب ووريرز الطاولة على بلايزرز في الربع الأخير فحوّل تخلفه بفارق 17 نقطة إلى تعادل في نهاية الوقت الأصلي (111-111)، قبل أن يحسم الشوط الإضافي في صالحه 8-6.

ومرة أخرى وفي غياب هدافه كيفن دورانت الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق في المباراة الأولى من الدور النهائي للمنطقة الغربية، فرض ستيفن كوري نفسه نجما في صفوف ووريرز بتسجيله 37 نقطة.

وأنهى كوري المباراة بثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" حيث حقق 13 متابعة مع 11 تمريرة حاسمة، وحذا حذوه درايموند غرين بتسجيله 18 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

"لا نستسلم أبدا"



وبات كوري وغرين أول لاعبين في فريق واحد ينهيان مباراة في البلاي أوف بثلاثية مزدوجة لكل منهما.

وقال غرين "هذا الفريق عرف فترات جيدة وأخرى مخيبة هذا الموسم، لكنه وجد دائما الحلول عندما واجه مشاكل. هذه المباراة تعكس صورة موسمنا، لا نستسلم أبدا".

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحسم ووريرز الربع الأول في صالحه بفارق نقطة واحدة (36-35)، قبل أن يفرض بلايزرز أفضليته في الربعين الثاني (34-29) والثالث (26-22)، لكن حامل اللقب الذي غاب عنه أيضا أندري إيغيودالا وديماركوس كازنس بسبب الإصابة، انتفض في الربع الأخير وكسبه 24-16 مدركا التعادل في نهاية الوقت الأصلي.

وبرز أيضا في صفوف ووريرز الذي كسب الشوط الإضافي 8-6، كلاي طومسون بتسجيله 17 نقطة وألفونزو ماكيني والبديل كيفون لوني بتسجيل كل منهما 12 نقطة مع 14 متابعة للأخير.

في المقابل، لم ينفع بورتلاند ترايل بلايزرز تألق الثلاثي مايرز لينارد صاحب 30 نقطة و12 متابعة، وداميان ليلارد صاحب 28 نقطة و12 تمريرة حاسمة وسي جاي ماكولوم الذي سجل 26 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة.

ويلتقي ووريرز في الدور النهائي الذي سينطلق في 30 أيار/مايو الحالي الفائز في الدور النهائي للمنطقة الشرقية بين ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز.

ويتفوق باكس، أفضل فريق في الدوري المنتظم، على تورونتو 2-1، وتقام المباراة الرابعة الثلاثاء في تورونتو.







