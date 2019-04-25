قاد النجم جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 26 نقطة في سلة ضيفه يوتا جاز في المباراة الخامسة من الدور الأول والتي حسمها في صالحه 100-93، فيما أجَّل لوس أنجليس كليبرز تأهل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الماضيين بالفوز عليه في عقر داره بأوكلاند 129-121.

في المباراة الأولى على ملعب "تويوتا سنتر" في هيوستن، فرض "الملتحي" هاردن، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والمرشح للجائزة ذاتها هذا الموسم، نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 26 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وأضاف كلينت كابيلا 16 نقطة وكل من كريس بول وإيريك غوردون 15 نقطة.

وعانى هيوستن روكتس لتحقيق الفوز حيث اصطدم بإرادة قوية للاعبي يوتا جاز في الصمود وتكرار الفوز الذي حققوه الإثنين 107-91 عندما حرموا هيوستن من الانتصار الرابع تواليا.

وضرب هيوستن روكتس بقوة في المباراتين الأوليين وحسمهما في صالحه بفارق 32 و20 نقطة على التوالي، لكنه عانى في الثالثة وكسبها بفارق 3 نقاط، قبل أن يخسر الرابعة.

وفي مباراة الأربعاء، فرض يوتا جاز التعادل في الربع الأول 20-20، قبل أن يحسم روكتس الربع الثاني بصعوبة بفارق 4 نقاط (26-22).

ووسع روكتس الفارق إلى 6 نقاط في نهاية الربع الثالث (75-69)، وواصل تألقه في الرابع لكن يوتا جاز نجح في العودة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط قبل 4 دقائق و30 ثانية، ثم إلى نقطة واحدة 93-94، وأهدر له الإسباني ريكي روبيو بعدها فرصة ذهبية للتقدم عندما فشل في ترجمة سلة ثلاثية.

ورد بي دجاي تاكر بسلة لروكتس فتقدم 96-93، ثم سرق هاردن كرة وحصل على خطأ برميتين حرتين سجلهما ليوسع الفارق إلى 5 نقاط قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، ثم سجل كريس بول رميتين حرتين لينهي المباراة 100-93.

وقال بول الذي حقق 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة "لقد صعَّبوا مهمتنا، واجهنا فريقا جيدا، يلعبون جيدا، يدافعون جيدا، وكان يتعين علينا القتال حتى النهاية".

في المقابل، قال هاردن "لم ننجح في تسجيل العديد من النقاط، ولكننا فزنا في المباريات الأخيرة بفضل دفاعنا".

وأنهى روكتس المباراة بـ12 سرقة ومثلها صدات في إحصائية لم يحققها منذ عام 1994 عندما توج بلقبه الأول.

كليبرز يؤجل تأهل ووريرز

ويلتقي هيوستن روكتس في الدور المقبل مع غولدن ستايت ووريرز أو لوس أنجليس كليبرز.

وأهدر حامل اللقب فرصة حسم بطاقته الأربعاء بخسارته أمام كليبيرز 121-129 وبات مطالبا بالفوز في المباراة السادسة الجمعة في لوس أنجليس بعدما تقلص الفارق إلى 2-3، وفي حال فشله سيكون الحسم على ملعبه في المباراة السابعة الأخيرة الأحد المقبل.

ولم ينفع غولدن ستايت ووريرز تألق نجمه كيفن دورانت الذي سجل 45 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، لأنه لم يلق المساندة اللازمة من زملائه الذين لم يحالفهم التوفيق في الرميات حيث اكتفى ستيفن كوري بـ24 نقطة (7 من أصل 15 محاولة) وكلاي طومسون (22 نقطة)، فيما لم يتخط باقي اللاعبين حاجز السبع نقاط.

وعلق مدرب ووريرز ستيف كير على الخسارة قائلا "كانوا (كليبيرز) أكثر طاقة منا ولم ندافع جيدا. خطوط الدفاع هي التي تصنع الفارق في البلاي أوف".

وأوضح كير أنه شعر منذ البداية أن فريقه لا يدافع بشكل جيد على الرغم من حسمه الربع الأول في صالحه 41-37.

وقال "منذ البداية، لاحظت أننا لم نكن متمركزين جيدا في الدفاع وأننا لا نجاري كثافتهم ورغبتهم في تحقيق الفوز"، مضيفا "ما قمنا به في لوس أنجليس (المباراة الرابعة) لم نقم به اليوم. بدا لنا أنه من المسلم به أننا سنكون أفضل".

وتابع "كنت أعتقد حقا أننا سنلعب بشكل أفضل ونفوز، لكنني لست متفاجئا بما يحصل هذا الموسم حيث لا تسير فيه الأمور بسلاسة".

وضرب كليبرز بقوة في الربع الثاني عندما حسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (34-22) بفضل تألق البديل مو وليامس صاحب أفضل غلة في صفوفه في المباراة (33 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) والبديل الآخر مونتريزل هاريل (24 نقطة) والإيطالي دانيلو غاليناري (26 نقطة).

ونجح ووريرز في العودة بالنتيجة وتقدم للمرة الأولى منذ الربع الثاني (118-117) قبل 3 دقائق من النهاية، لكن لاعبي المدرب دوك ريفرز حافظوا على هدوئهم ونجحوا في إنهاء اللقاء في صالحهم.

وقال وليامس "للفوز على فريق مثل غولدن ستايت، يجب اللعب لمدة 48 دقيقة بنسبة 100% وهذا ما قمنا به هذا المساء".

ورفض مدربه ريفرز التلميحات بقدرة فريقه على الإطاحة بووريرز الساعي إلى اللقب الرابع في 5 مواسم، وقال "غولدن ستايت لا يزال يتقدم 3-2، ولكنني أحببت طريقة لعب فريقنا وردة فعل اللاعبين".

وأضاف ريفرز "للتغلب على هذا الفريق في مباراة، أنت بحاجة إلى الجميع. لقد قام الجميع بعملهم. كان كل لاعب نجمًا في دوره وهذا هو السبب في أننا فزنا بالمباراة".