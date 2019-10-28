ألحق أوكلاهوما سيتي ثاندر بضيفه غولدن ستايت ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي المتوج باللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة، هزيمة ثانية على التوالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين باكتساحه 120-92، وذلك عشية زيارته المرتقبة الى ملعب هيوستن روكتس.

وبعد أن دافع عن ألوان ثاندر منذ بدايته في الدوري عام 2008، انتقل راسل وستبروك هذا الموسم الى هيوستن في صفقة تبادل شملت التخلي الأخير عن صانع ألعابه كريس بول الذي يعود الإثنين للمرة الأولى الى ملعب "تويوتا سنتر".

ولم يشأ بول (34 عاما) الذي سجل 10 نقاط في 13 دقيقة خاضها الأحد ضد ووريرز، التضخيم من أهمية مواجهته مع فريقه السابق رغم اقراره بأن الوضع سيكون غريبا، موضحا "ستكون المرة الأول لي هناك (في ملعب هيوستن) منذ صفقة التبادل، لكن كما تعلمون، إنها مباراة أخرى (كأي مباراة). علينا المضي قدما...".

وتحضر بول ورفاقه بأفضل طريقة لزيارة هيوستن، أبرز المرشحين هذا الموسم للمنافسة على اللقب بعد أن انضم وستبروك الى زميله السابق في ثاندر جيمس هاردن، من خلال تحقيق فوزهم الأول للموسم من أصل ثلاث مباريات باكتساحهم فريق المدرب ستيف كير.

وكان ووريرز بدأ الموسم الخميس الماضي بخسارة قاسية أخرى على يد جاره المتجدد لوس أنجليس كليبرز 122-144، ثم تعرض مساء الأحد لهزيمة أقسى بفارق 28 نقطة على يد فريق فقد أبرز ركائزه هذا الصيف برحيل وستبروك.

وكان ثاندر الأفضل منذ البداية باعتراف كير الذي أشار الى أن فريقه بدا "كأنه غير مستعد لمواجهة أوكلاهوما سيتي في الشوط الأول من المباراة، وهم هاجمونا منذ البداية. لكني سعيد بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني"، لاسيما في الربع الأخير الذي تفوق فيه فريقه 24-15 بعد أن كان المضيف الأفضل في الأرباع الثلاثة الأولى (35-20 و35-17 و35-31).

وأردف كير الذي خسر هذا الموسم جهود كيفن دورانت المنتقل الى بروكلين نتس (مصاب حاليا) وكلاي طومسون المرجح غيابه عن الموسم بأكمله بسبب تمزق في الرباط الصليبي لركبته، أنه "علينا بدء المباراة مع هذا النوع من الاهتمام بالتفاصيل (كما حصل في الربعين الثالث والرابع). ما أعنيه هو أننا خسرنا الكرة 12 مرة في الشوط الأول. كنا نفقد الكرة في كافة أرجاء الملعب ودفاعنا كان يتهاوى".

وبالفعل ورغم جهود ستيفن كوري (23 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة)، خسر ووريرز اللقاء في شوطه الأول الذي أنهاه متخلفا بفارق هائل 37-70، ما مهد الطريق أمام فريق المدرب بيلي دونوفان لتحقيق فوزه الأول للموسم الذي بدأه بهزيمتين على التوالي.

ويدين ثاندر بالفوز الأكبر له على ووريرز منذ انتقال الفريق من سياتل (كان اسمه سياتل سوبر سونيكس) الى أوكلاهوما موسم 2008-2009، الى الألماني دينيس شرودر الذي سجل 22 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة و4 سرقات "ستيل" في غضون 25 دقيقة.

ووصل أربعة لاعبين آخرين من ثاندر الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، أبرزهم الإيطالي دانيلو غالنياري الذي سجل 21 نقطة، وأضاف الكندي شاي-غيلجيوس ألكسندر 19 مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ورغم هذا الفوز الكاسح، لم يشأ كريس بول المبالغة في التفاؤل وقلل من أهمية تحقيق فوز بهذا الفارق على فريق من طراز ووريرز، موضحا "أعتقد أن المسألة تتعلق بنا نحن أكثر منهم (أي من البداية المتعثرة لووريرز هذا الموسم). يتوجب علينا أن نتمتع بهوية. كيف يتوجب علينا أن نلعب دفاعا وهجوما؟ أن نرفع الوتيرة، نحرك الكرة بشكل سريع وأن نلعب بالروحية المناسبة".

فوز ثان لليكرز

وعلى ملعب "ستايبلس سنتر"، حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الثاني تواليا من أصل ثلاث مباريات، بتغلبه على ضيفه تشارلوت هورنتس 120-101 في مباراة حسمها خلال الدقائق الأخيرة من الربع الثالث حين سجل 18 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه.

وتألق الوافدان الجديدان أنتوني ديفيس ودوايت هاورد بعد أن سجل الأول 29 نقطة مع 14 متابعة والثاني 16 نقطة مع 10 متابعات و4 اعتراضات دفاعية "بلوك"، فيما ساهم "الملك" ليبرون جيمس بـ20 نقطة و12 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وتبادل ديفيس الأدوار مع هاورد وجيمس في شوطي المباراة، إذ سجل 25 نقطة في الأول قبل أن يتولى الأخيران زمام الأمور في الثاني.

وبعدما كان أمام احتمال عدم الوصول الى 10 نقاط للمرة الأولى في الموسم المنتظم منذ الخامس من كانون الثاني/يناير 2007، ضرب جيمس الذي سجل نقاطه الأولى من رميتين حرتين في آخر دقيقتين و10 ثوان من الشوط الأول، بقوة في الربع الأخير وسجل نقطته العاشرة بعد دقيقتين وثلاث ثوان على انطلاقه قبل أن يضيف 10 نقاط أخرى ليلعب بذلك دورا أساسيا في فوز فريقه الذي حسم الربع الأخير 33-21.

وعلى ملعب "فيديكس فوروم"، لم تجنب النقاط الـ37 التي سجلها الوافد الجديد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس الخسارة أمام مضيفه ممفيس غريزليز 133-134 بعد التمديد.

ويدين ممفيس بفوزه الأول للموسم والحاقه الهزيمة الثاني بنتس في ثلاث مباريات، الى جاي كراودر الذي سجل ثلاثية في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي الذي كان بإمكان نتس تجنبه وحسم اللقاء في الربع الرابع لو لم يتدخل جا مورانت لاعتراض محاولة إيرفينغ لكسر التعادل 120-120 في الثانية الأخيرة.

وفي مباراتين أخريين، واصل مينيسوتا تمبروولفز بدايته القوية بتحقيقه فوزه الثالث تواليا من أصل ثلاث مباريات والأول على أرضه، وذلك على حساب ضيفه ميامي هيت 116-109 بفضل جهود كارل أنتوني تاونز (23 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة)، فيما قاد سي دجاي ماكولوم فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 121-119 بتسجيله 35 نقطة.