الحزن يخيّم على أجواء متجر الـNBA الرسمي في الدوحة January 28, 2020 08:16 2:45 دقيقة في متجر الـNBA الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة، كانت ردود الأفعال حزينة بعد رحيل نجم كرة السلة الأميركية كوبي براينت حيث بدت الصدمة واضحة على وجوه الجميع. تقارير إخبارية كوبي براينت -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة أحمد أحمد: أحقية مدينة العيون في استضافة البطولة 2:30 دقيقة متابعة تونسية لأنس جابر وثناء على إنجازها التاريخي 2:34 دقيقة فيدرر ينجو من فخ ساندغرين ويبلغ نصف النهائي 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:49 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس 1:05 دقيقة رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما 1:48 دقيقة الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات 0:27 دقيقة إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر 0:39 دقيقة التحقيقات مستمرة في وفاة كوبي وردود الأفعال كذلك 0:43 دقيقة ليفربول مجبر على اللعب في فترة الاستراحة