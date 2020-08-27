وجاء في البيان أنه بعد الاجتماع بين اللاعبين تم الاتفاق على عودة المباريات التي وصلت إلى الأدوار الإقصائية لكن لن تكون العودة بمباريات الخميس بل من مباريات الجمعة وبذلك لن تقام المباريات الثلاث والتي تجمع بين يوتا جاز ودنفر ناغتس وكليبرز ودالاس مافريكس وبوسطن ضد تورونتو.

