ووافق نيتس على التخلي عن كايري، في مقابل حصوله على على "سبنسر دين ويدي" و"دوريان فيني سميث" والعديدِ من خيارات الدرافت من مافريكس، في الصفقة التي شهدت أيضا انتقال ماركيف موريس إلى صفوف دالاس، الذي أصبح بذلك مرشحاً قوياً للتتويج بلقب الموسم الحالي للـNBA خاصة في ظل التألق اللافت للنجم السلوفيني لوكا دونشيتش هذا الموسم..

