وبات سمارت أول صانع ألعاب ينال هذه الجائزة منذ غاري بايتون في عام 1996، عندما كان يدافع عن ألوان فريق سياتل سوبرسونيكس، والثاني في بوسطن بعد كيفن غارنيت الذي توج بها في عام 2008.

وجمع سمارت 257 نقطة منحتها له لجنة من 100 صحافي من جميع أنحاء العالم، متقدماً على جناح فينيكس صنز ميكال بريدجز الثاني برصيد 202 نقطة، ولاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير الثالث برصيد 136 نقطة.

وتوج غوبير بالجائزة ثلاث مرات أعوام 2018 و2019 و2021، وكان يمني النفس بالظفر بها للمرة الرابعة لمعادلة الكونغولي الديموقراطي الأصل ديكيمبي موتومبو (1995 مع دنفر ناغتس و1997 و1998 مع أتلانتا هوكس و2001 مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) وبن والاس (2002 و2003 و2005 و2006 مع ديترويت بيستونز)، أكثر لاعبين متوجين بها في تاريخ الدوري.

