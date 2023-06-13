احتفالات "صاخبة" في دنفر من قبل beIN SPORTS June 13, 2023 14:54 1:34 دقيقة امتلأ وسط مدينة دنفر الواقعة في ولاية كولورادو الأمريكية بآلاف الجماهير التي نزلت إلى الشارع وذلك احتفالًا بتتويج فريقها بأول ألقابه في الـ"NBA"، بعد حسمه منافسة نارية مع ميامي هيت. تقارير إخبارية دنفر ناغتس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة مبابي يؤكد استمراره مع سان جيرمان الموسم المقبل 1:19 دقيقة السعادة تغمر دياز 0:35 دقيقة كيميش يؤكد بقاءه مع بايرن ميونيخ 1:12 دقيقة أجمل 5 لقطات من موقعة تتويج دنفر بلقب الـ"NBA" 1:34 دقيقة احتفالات "صاخبة" في دنفر 0:26 دقيقة يوكيتش يُشيد بإنجازات الرياضيين الصرب 0:39 دقيقة مبابي يتحدّث عن مسألة تمديد عقده مع سان جيرمان 0:51 دقيقة استبعاد منتخب نيكاراغوا من بطولة الكأس الذهبية 0:40 دقيقة لمسة وفاء من بلدية مونتسا لسيلفيو بيرلوسكوني 0:40 دقيقة معاناة متواصلة لنادي ويغان