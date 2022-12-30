وأوقف لاعب بيستونز حميدو ديالو لمباراة واحدة مقابل إيقاف ثمانية لاعبين من ماجيك للمدة ذاتها وهم كول أنتوني، أر جاي هامبتون، غاري هاريس، كيفون هاريس، بالإضافة إلى أدميرال شوفيلد والألماني فرانتس فاغنر ومو بامبا وويندل كارتر جونيور.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين طرد الثلاثي فاغنر، هايز وديالو إثر إشكال جمعهم أدّى إلى تدخل لاعبين من دكة البدلاء في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز بيستونز 121-101.

وكان بيستونز متقدماُ بتسع نقاط عندما وقع الأشكال الذي بدأه لاعب ماجيك فاغنر بعدما قام بدفع هايز خارج الملعب بينما كان يلاحقان الكرة.

وسارع ديالو إلى التدخل ودفع فاغنر من الخلف، ومن ثمّ قام هايز بضرب فاغنر على رأسه من الخلف، ليقع الأخير على دكة بدلاء بيستونز.

ستدخل العقوبة على هايز وديالو حيّز التنفيذ من مباراة بيستونز أمام شيكاغو بولز على ملعب يونايتد سنتر الجمعة.

أما عقوبة إيقاف فاغنر لمباراتين ستبدأ من اللقاء أمام واشنطن ويزاردز في أمواي سنتر.

وسيبدأ الإيقاف لمباراة واحدة على لاعبي ماجيك لتركهم مقاعد البدلاء في مباراتيه المقبلتين وذلك لضمان وجود ثمانية لاعبين متوافرين في قائمة ماجيك، حسب نظام الدوري.

