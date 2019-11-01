وجاء قرار الإيقاف بعد العراك الذي نشب بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين، حيث اشتبكا بالإيدي قبل أن يتدخل بقية اللاعبين لمحاولة فض الشجار الذي أثار ردود فعل واسعة، وتم طردهما مباشرة خلال المباراة. وأصدر مينيسوتا بيانا عقب القرار عبر فيه عن إحباطه بإيقاف "أنتوني تاونز"، مشيرا في الوقت ذاته أن ما حدث لم يكن مقبولا وواقعة لا يجب أن تتكرر، مقدما دعمه للاعبه خلال هذه الفترة.

