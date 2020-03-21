إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي الدوري الأمريكي لكرة السلة March 21, 2020 12:49 2:18 دقيقة اتسعت رقعة الإصابات بفيروس كورونا في دوري كرة السلة الأمريكي حيث أعلنت بعض الأندية ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بالفيروس ومن بين الفرق نجد لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي 2:39 دقيقة تفضيل المشاهير في أولوية الفحوصات تثير جدلا كبيرا 2:18 دقيقة إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين 0:48 دقيقة سكان طوكيو بين امكانية تنظيم الاولمبياد أو تأجيله 0:27 دقيقة عودة نابولي للتمارين تثير المخاوف في إيطاليا 1:42 دقيقة الأندية الاسبانية تنشر حملات توعية 0:46 دقيقة لايبزيغ يستأنف تدريباته آخذاً التدابير الصحية 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين على مغادرة إيطاليا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:47 دقيقة موجز الأخبار