من جانبه عاد نيويورك نيكس إلى الأدوار الإقصائية بتغلبه على ضيفه واشنطن ويزاردز 118-109.





طي صفحة السقوط أمام سلتيكس

في المباراة الأولى، سجل أنتيتوكونمبو 33 نقطة مع 14 متابعة وست تمريرات حاسمة مساهما في طي باكس، بطل 2021، بسرعة صفحة الصفعة القوية أمام مطارده المباشر سلتيكس (99-140) وتجديد عزمه على إنهاء الدوري العادي في صدارة المنطقة الشرقية والاستفادة من عاملي الارض والجمهور في الادوار الاقصائية بفوزه المستحق على سيكسرز ثالث المنطقة السرقية.

وبدا تصميم باكس منذ البداية بحسمه الربع الاول بفارق 15 نقطة (41-26)، ثم أنهى الشوط الاول في صالحه بفارق 16 نقطة (69-53)، قبل أن يحسم اللقاء بفارق 13 نقطة.

وأشاد مدرب باكس مايك بادنهولزر بنجمه أنتيتوكونمو، مؤكداً أنه يجب أن يكون الأوفر حظا لجائزة أفضل لاعب في الموسم العادي.

وقال "نشعر بالتأكيد أن يانيس هو أفضل لاعب بالنظر الى ما يفعله في طرفي الملعب (الدفاع والهجوم)، غنه يفعل كل شيء".

وبرز في صفوف باكس أيضا بروك لوبيز (21 نقطة) وكريس ميدلتون (19) وجرو هوليداي والبديل بوبي بورتيس (18 لكل منهما)، فيما كان تايريز ماكسي أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 29 نقطة، وأضاف الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة.

وهو الفوز الـ56 لباكس في 78 مباراة وبات قريباً جداً من حسم صدارة الشرقية قبل أربع مباريات على نهاية الدوري العادي مقابل 54 فوزا و24 خسارة لسلتيكس، فيما يملك سيكسرز 51 فوزاً مقابل 27 خسارة.

نيكس يعود إلى الأدوار الإقصائية

وفي نيويورك، احتفلت جماهير ماديسون سكوير غاردن بعودة نيكس خامس المنطقة الشرقية إلى الأدوار الإقصائية بعدما غاب عنها العام الماضي، وذلك بفوزه الرابع توالياً عندما تغلب على ضيفه واشنطن 118-109.

ويدين نيكس الذي غاب عن صفوفه نجمه جوليوس راندل وديريك روز بسبب الاصابة، بفوزه الى الثنائي جايلن برونسون وكوينتين غرايمز بتسجيل كل منهما 27 نقطة.

واقترب بروكلين نتس السادس من حجز بطاقته بفوزه الصعب على ضيفه يوتا يوتا 111-110 بفضل ميكال بريدجز صاحب 30 نقطة.

دنفر يهزم ووريرز

وحسم دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية قمته مع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وخامسها في صالحه 112-110.





ويعود الفضل في فوز ناغتس الذي لا يزال يفتقد خدمات عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش المصاب في ربلة الساق، إلى الثنائي مايكل بورتر جونيور صاحب 29 نقطة و11 متابعة وجمال موراي الذي سجل 26 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة.

وأضاع نجم ووريورز كلاي تومسون محاولة من ثلاث نقاط لقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة.

وكان تومسون أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 25 نقطة، واكتفى النجم ستيفن كوري بتسجيل 21 نقطة.

ليكرز يواصل الانتفاضة

وقاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز الى متابعة انتفاضته في مسعاه الى حجز بطاقة التأهل المباشر إلى البلاي أوف عندما حقق "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) في فوزه الثمين على مضيفه هيوستن روكتس 134-109.





وهي الـ"تريبل دابل" الـ107 لجيمس في مسيرته الاحترافية، وساهم في الفوز الثالث تواليا لفريقه بتسجيله 18 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان النجم أنتوني ديفيس أفضل مسجل برصيد 40 نقطة.

ورفع ليكرز غلته من الانتصارات الى 40 مقابل 38 خسارة في المركز السابع بفارق فوز واحد خلف ووريرز ولوس أنجليس كليبرز (41 فوزا و38 خسارة لكل منهما).

وعزز كيفن دورانت حظوظ فريقه فينيكس صنز خامس الغربية بالتأهل بقيادته إلى الفوز على فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-118.

وسجل دورانت 35 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، واضاف ديفن بوكر 22 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وديأندريه ايتون 19 نقطة مع 11 متابعة.

وفرض شاي جيلجيوس-ألكسندر نفسه نجما للمباراة بتسجيله 39 نقطة لأوكلاهوما دون أن يجنبه الخسارة الـ41 في 79 مباراة فبقي في المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الدور الفاصل (من السابع إلى العاشر) لحجز آخر بطاقتين الى البلاي أوف.

تمبروولفز يخسر على أرضه

ولم تكن حال مينيسوتا تمبروولفز التاسع أفضل من أوكلاهوما فخسر على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-107، والأمر ذاته بالنسبة غلى دالاس مافريكس الذي تلقى ضربة موجعة في سعيه إلى التواجد بين العشرة الأوائل بخسارته أمام مضيفه أتلانتا هوكس 130-132 بعد التمديد.





وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 123-123، ومنح تراي يونغ نقطتي الفوز الحاسم في التمديد من رميتين حرتين في الثانية الاخيرة بسبب خطأ فادح لكايري إرفينغ الذي ذهبت نقاطه الـ41 في المباراة سدى.

وسجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 22 نقطة لمافريكس الذي مني بخسارته الثالثة تواليا وبقي في المركز الحادي عشر.

