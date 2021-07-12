

وبعدما بدأ ظهوره الأول في نهائي الدوري منذ عام 1974 بخسارته المباراتين الأوليين في معقل صنز، كان باكس مطالباً بحسم المباراة الثالثة من أجل العودة إلى أجواء السلسلة والإبقاء على حظوظه بلقب أول منذ 1971 حين توج بطلاً للمرة الأولى والأخيرة بقيادة الأسطورتين كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون.

ونجح باكس في تحقيق ما أراده والخروج منتصراً والفضل في ذلك يعود بالتأكيد إلى أنتيتوكونمبو الذي أعاد الأمل لباكس بإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 50 عاماً وتجنب التخلف صفر-3 ما كان سيضعه أمام مهمة عجز أيّ فريق في تاريخ الدوري عن تحقيقها، وهي الفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية بعد خسارة المباريات الثلاث الأولى.

ويأمل باكس أن يتكرر ما حصل معه في الدور الثاني حين خسر مباراتيه الأوليين أمام بروكلين نتس قبل أن ينتفض ويعود من بعيد لحسم السلسلة في النهاية 4-3.

ولم يكتف أنتيتوكونمبو بتسجيل 41 نقطة، بل أضاف أيضاً 13 متابعة.

وسبق لابن الـ26 عاماً أن سجل 42 نقطة في المباراة الثانية بين الفريقين، ليصبح بالتالي ثالث لاعب بعد شاكيل أونيل عام 2000 وليبرون جيمس عام 2016 يسجل 40 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر لمباراتين على التوالي في نهائي الدوري.



لست مايكل جوردان

لكن اليوناني حافظ على تواضعه بقوله "أنا لست مايكل جوردان" الأسطورة الذي قاد شيكاغو بولز إلى ستة ألقاب في التسعينات.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيكرر ما حققه جوردان حين سجل 40 نقطة أو أكثر لأربع مباريات على التوالي في نهائي الدوري عام 1993 ضد فينيكس صنز بالذات، أجاب أنتيتوكونمبو: "كل ما يهمني حالياً هو تحقيق فوز آخر، هذا كل ما أريده، أن نهتم بالعمل المنوط بنا، القيام بمهمتنا".

وبدا باكس عازماً منذ البداية على تجنب سيناريو التخلف صفر- 3 وقد خلق الفارق في الدقائق التسع الأخيرة من الربع الثاني حين سجل 30 نقطة مقابل 9 فقط لضيفه، قبل أن يحسم اللقاء إلى حد كبير في نهاية الربع الثالث بتسجيله 16 نقطة متتالية بدون رد من لاعبي صنز.

وفي الجهة المقابلة، كان كريس بول الذي يخوض عن 36 عاماً النهائي الأول له خلال مسيرة بدأت قبل 16 عاماً، الأفضل في صفوف صنز بتسجيله 19 نقطة.

وأقر مدرب صنز مونتي وليامس أن باكس لعبوا بقتالية لفترة أطول من فريقه الذي أنهى الشوط الأول متخلفاً بفارق 15 نقطة 45-60، مضيفاً "كنا ندرك بأنهم (باكس) سيفعلون ذلك ونحن لم نرد بالشكل المناسب، لاسيما في الربعين الثاني والثالث" الذي عاد خلاله فريقه من بعيد حتى قلص الفارق إلى أربع نقاط 70-74 بعدما بدأه بتسجيله 9 محاولات من أصل 10، بينها ثلاث ثلاثيات لكراودر.

لكن باكس عاد لاستلام زمام الأمور بتسجيله النقاط الـ16 الأخيرة في هذا الربع، ما سمح له بالدخول إلى الدقائق الـ12 الأخيرة وهو في المقدمة 98-76، وذلك كان كافياً من أجل السير بالمباراة إلى بر الأمان.

وبعدما سجل 18 نقطة في الشوط الأول، ضرب أنتيتوكونمبو بقوة في الربع الثالث بتسجيله 16 نقطة، فيما ساهم هوليداي بـ12 خلال هذا الربع.