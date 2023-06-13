أجمل 5 لقطات من موقعة تتويج دنفر ناغتس بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة من قبل beIN SPORTS June 13, 2023 15:01 1:12 دقيقة شاهد أجمل 5 لقطات من موقعة تتويج دنفر ناغتس بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة على حساب ميامي هيت. تقارير إخبارية دنفر ناغتس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة مبابي يؤكد استمراره مع سان جيرمان الموسم المقبل 1:19 دقيقة السعادة تغمر دياز 0:35 دقيقة كيميش يؤكد بقاءه مع بايرن ميونيخ 1:12 دقيقة أجمل 5 لقطات من موقعة تتويج دنفر بلقب الـ"NBA" 1:34 دقيقة احتفالات "صاخبة" في دنفر 0:26 دقيقة يوكيتش يُشيد بإنجازات الرياضيين الصرب 0:39 دقيقة مبابي يتحدّث عن مسألة تمديد عقده مع سان جيرمان 0:51 دقيقة استبعاد منتخب نيكاراغوا من بطولة الكأس الذهبية 0:40 دقيقة لمسة وفاء من بلدية مونتسا لسيلفيو بيرلوسكوني 0:40 دقيقة معاناة متواصلة لنادي ويغان