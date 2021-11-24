أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS November 24, 2021 15:04 2:22 دقيقة شاهد أجمل 10 لقطات من منافسات فجر الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة أزمة مالية خانقة تهدد الدوري الإيطالي بالإفلاس 2:47 دقيقة استقالة أدفوكات مبعث قلق لأسود الرافدين 1:16 دقيقة سانشيز يؤكد جاهزية العنابي للمشاركة في كأس العرب 2:22 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" 1:27 دقيقة ديفيس تفاجأ من إيقاف ليبرون جيمس 2:53 دقيقة الـ"سيري أ" والاتحاد يبحثان عن حل للأزمة المالية 1:14 دقيقة أليغري يعلق على خسارة يوفنتوس الثقيلة أمام تشيلسي 0:30 دقيقة سان جيرمان ومانشستر سيتي | معلومات البث المباشر 1:39 دقيقة هويبيرغ يؤكد استعداده الدائم للتضحية من أجل فريقه 0:50 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تؤيد البرلمان الأوروبي