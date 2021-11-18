أجمل اللقطات من مباريات الخميس في الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS November 18, 2021 09:55 2:09 دقيقة شاهد أجمل 10 لقطات من منافسات فجر الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الفرنسي "غوميز" مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني 2:19 دقيقة رابطة الليغا تحتفي بعودة النجم البرازيلي ألفيس 1:39 دقيقة غيدو رودريغيس في حوار حصري على beIN SPORTS 0:46 دقيقة ألفيس: "لم أخطّط للعودة إلى برشلونة" 2:09 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الخميس في الـ"NBA" 2:44 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على ليكرز 2:20 دقيقة موغوروسا تتوجّ بلقب البطولة الختامية باقتدار 0:43 دقيقة لقب زوجي السيدات من نصيب كريتشيكوفا وسينياكوفا 4:50 دقيقة "فيفا" يقبل النظر في احتجاجي بنين وجنوب إفريقيا 0:39 دقيقة منتخب فلسطين يصل إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب