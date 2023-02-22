أتلانتا هوكس يقيل مدربه من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 14:02 0:48 دقيقة أعلن أتلانتا هوكس إقالة المدرب المخضرم نيت ماكميلان من منصبه بعد قرابة موسمين ونصف. تقارير إخبارية أتلانتا هوكس الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة شكوك حول مشاركة تشيتشاريتو في افتتاحية غالاكسي 1:52 دقيقة الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! 2:44 دقيقة حضور عربي في بطولات التنس 1:16 دقيقة فلامينغو يخسر في ميدان إنديبندينتي الإكوادوري 0:54 دقيقة مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين 0:47 دقيقة شيكاغو بولز يعلن غياب لونزو بول لما تبقى من الموسم 0:48 دقيقة أتلانتا هوكس يقيل مدربه 0:55 دقيقة تأهل تاريخي لسيدات هايتي إلى كأس العالم 0:36 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر 2:20 دقيقة لايبتسيغ أمام امتحان عصيب عندما يواجه مانشستر سيتي