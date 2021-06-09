NBA: يوكيتش أفضل لاعب لموسم 2020-2021

وتوج الصربي العملاق (211 سنتم) باللقب المرموق بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الحالي الذي شهد تسجيله معدلاً مقداره 26.4 نقطة في المباراة الواحدة مع 8.3 تمريرات حاسمة و10.8 متابعات.

وعلق يوكيتش على حصوله على الجائزة بقوله "من ناحية الاحصائيات أعتقد بأن الموسم الحالي كان الأفضل في مسيرتي. أعتقد بأن الحصول على هذه الجائزة يمثل الذروة بالنسبة الي".

وبات يوكيتش اول لاعب من صفوف دنفر ناغتس يتوج بهذه الجائزة وقال في هذا الصدد "بصراحة، لم أكن أتوقع اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين عندما بدأت ممارسة اللعبة في بلادي. كنت أشارك في الدوري الأوروبي ثم اختارني دنفر ناغتس ضمن الدرافت وكانت فرصة لي لكي أصبح لاعباً في الدوري الأميركي وأعتقد بأني قمت بعمل جيد من خلال استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة".

وبات يوكيتش خامس لاعب أجنبي يحرز هذه الجائزة بعد النيجيري حكيم أولاجوان (1994) والكندي ستيف ناش (2005 و2006) والألماني ديرك نوفيتسكي (2007) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (2019 و2020).

ويرتبط يوكيتش بعقد مع دنفر على مدى خمس سنوات حتى عام 2023 مقابل 148 مليون دولار.







