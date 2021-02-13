NBA: يوتا يتفوّق مجدداً على ميلووكي وليكرز يطارده

سجّل كل من لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير وجو إينغلز 27 نقطة واضاف الجناح دونوفان ميتشل 26 نقطة والبديل جوردان كلاركسون 25، في احصائية نادر في دوري "NBA".

أمام جماهير محدّدة بأربعة آلاف شخص على ملعب "فيفينت سمار هوم أرينا"، بسبب بروتوكول فيروس كورونا، حقّق جاز فوزه السادس توالياً والسابع عشر في 18 مباراة، ليتابع مفاجأته هذا الموسم.

قال ميتشل "لا يهمّ من يسجّل، سنخرج ونلعب بالطريقة المناسبة".

وأضاف لاعب الارتكاز غوبير 12 تمريرة حاسمة و4 صدات، ليحقق يوتا فوزه الثاني على ميلووكي هذا الموسم وبفارق أكثر من عشر نقاط.

ولدى الخاسر، سجّل أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيي، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة و15 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يجنّب فريقه الاخضر خسارته الثانية تواليا.

ووسّع جاز الفارق في الربع الثاني الذي حسمه 34-21، ثم زرع 13 ثلاثية من 24 محاولة في الشوط الأول.

ورفع جاز رصيده في صدارة المنطقة الغربية والدوري إلى 21 فوزاً مقابل 5 خسارات، بفارق خسارة عن لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب والذي حقق فوزه السابع تواليا على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 115-105.



ليبرون وديفيس يقلبان تأخر ليكرز

وضرب الثنائي النجم ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بقوّة، فسجّل الأول 28 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة والثاني 35 نقطة و9 متابعات.

وللمرّة الاولى في أربع مباريات، تفادى ليكرز خوض وقت اضافي، لكنه احتاج الى قلب تأخره بعشرين نقطة في الشوط الاول وذلك للمباراة الثانية توالياً.

قال جيمس المتوّج باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة "يجب أن نجد حلاً لذلك، لا يجب أن نتأخر في الشوط الأول. لا يمكننا فعل ذلك أمام فرق جيدة. ان تتخلف 2-22 ليس مكوّنا جيداً لفريق بطولة، لكننا وجدنا طريقا للعودة".

وبدا لاعبو ليكرز مرهقين بعد خوضهم ثلاث مباريات احتاجت إلى تمديد للوقت، فتأخروا 2-22، لكن الربع الثالث شهد عودة الفريق الاصفر (41-23).

قال مدرّبه فرانك فوغل "نجحنا في ايقافهم اخيرا. لم يكن دفاعنا في موقعه في الربع الاول. قاتلنا وصنعنا الفارق في الربع الثالث".

وخاض جيمس 34 دقيقة انهاها بكرة ساحقة بيد واحدة بعد تمريرة من الاسباني المخضرم مارك غاسول بل 3 دقائق على نهاية الوقت.



8 ثلاثيات للعملاق بورزينغيس

وفي دالاس، سجّل السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش أعلى رصيد في مسيرته بلغ 46 نقطة ليقود مافريكس إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 143-130.

واضاف دونتشيتش 12 تمريرة حاسمة و8 متابعات، ليحقق دالاس فوزه الرابع. وهذه المباراة السابعة يسجل فيها السلوفيني 40 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأضاف للفائز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 36 نقطة، لينجح دالاس في كبح جماح نجم نيواورليانز الشاب زيون وليامسون (36 نقطة) الذي حقق أعلى رصيد في مسيرته اليافعة في الدوري وسجل 14 من 15 محاولة.

كما شهدت المباراة رقماً قياسياً خاصاً لدالاس بتسجيله 25 رمية ثلاثية، بينها 8 لبورزينغيس البالغ طوله 2,21 م و5 لدونتشيتش.

قال ريك كارلايل مدرب دالاس "لوكا كان ظاهرة. كي بي (بورزينغيس) كان ظاهرة. وليامسون كان خارقاً".

وفي شيكاغو، سجل كواهي لينارد 33 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز القوي إلى الفوز على بولز 125-106. وعزّز كليبرز موقعه الثالث في المنطقة الغربية (19-8)، وراء المتصدرين يوتا وجاره ليكرز.

